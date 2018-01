Conade: un sueño posible para Horacio de la Vega

Ciudad de México

En los últimos años, la Ciudad de México se ha convertido en una auténtica capital del deporte. Los múltiples eventos que llegan a la metrópoli, los programas deportivos y la amalgama de deporte y cultura han hecho de esta urbe un paraíso para diversas ligas y competiciones. Buena parte de este trabajo se debe a Horacio de la Vega, quien desde que tomó la directiva del Instituto del Deporte en la CDMX, ha trabajado en conjunto con diversas federaciones y organizaciones para que la actividad física se vuelva en parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Es por ello que su nombre se ha vuelto uno de los más sonados para eventualmente tomar posesión como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), situación de la que De La Vega está muy consciente, admitiendo que aunque es algo que le gustaría, mantiene los pies sobre la tierra y señala que se concentrará en hacer bien su trabajo.

"Por supuesto. Estos son puestos temporales y haces lo mejor que puedes; en mi caso con la mayor pasión posible que tengo hacia el deporte", señaló el director de Indeporte en entrevista para La Afición. "Por supuesto que si me preguntas que si me gustaría dirigir el deporte del país, sería una mentira absoluta si te dijera que no. Por supuesto que es un interés".

Y no es para menos. El trabajo realizado por De La Vega le han dado un nuevo rostro al deporte capitalino, desde el regreso de grandes eventos como la NFL y la Fórmula 1, la consolidación de proyectos como lo la NBA y UFC, la apuesta de competencias de la talla del Maratón de la Ciudad de México -que este año alcanzó la certificación plata- entre otras más, han hecho que muchos consideren a De La Vega como uno de los más idóneos a ocupar el puesto que hoy ocupa Alfredo Castillo.

"Pero es circunstancial, depende propiamente de quién es el próximo presidente, el secretario de educación, etcétera", añade. "Creo que el trabajo tiene que hablar por sí mismo. No estoy haciendo ni campaña ni tengo interés de ser diputado, ni delegado ni nada, mi fundamento y mi función ha sido dirigir el deporte de la ciudad lo mejor que se pueda".

E independiente de lo que pase, Horacio señala que él seguirá trabajando en esta ciudad con la misma pasión con la que lo ha hecho. Esa energía que el deporte le despierta.

"Ese contenido y esa oferta olímpica es la que nos comprometimos a traer, de convertir a la Ciudad de México en una auténtica capital del deporte y que no se base solamente en los grandes eventos, sino en los programas que tenemos en deporte social, como combatir el sedentarismo, las adicciones, de muchas cosas que no salen tanto en los medios, al enfocarse en los grandes proyectos, pero ese es un tema que no hemos dejado de realizar, la parte de infraestructura deportiva nos ha interesado muchísimo recuperar, sobre todo la olímpica, así como la parte del alto rendimiento y programas de becas, que antes no existían", explicó el dirigente, asegurando que esta es la mejor manera de cambiar el deporte de manera sustancial y que, si la oportunidad se presenta, la aprovechará con la misma energía con la que se ha desempeñado al frente de Indeporte.

CON LA MIRA EN LOS 50 AÑOS DE MÉXICO 1968

Este año se cumple medio siglo de la única vez en la que la CDMX fue sede de la fiesta multidisciplinaria más importante de la historia: los Juegos Olímpicos.

Es por ello que el Indeporte planea realizar alrededor de 80 eventos exclusivos de este suceso histórico para conmemorar cómo se le debe.

"Es muy emotivo para mí, tuve la oportunidad de representar a mi país en dos Juegos Olímpicos (Atlanta 1996 y Sídney 2000) y no hay duda de que México 1968 fue un parteaguas para el deporte mexicano y también abrió las puertas de nuestro país al mundo con todo el contenido tanto deportivo y cultural", dijo Horacio de la Vega.

Estos Juegos Olímpicos fueron pioneros en muchas ramas: la primera vez que una mujer encendió el peletero, en pruebas antidopaje, transmisión en televisión a color y una olimpiada cultural, por mencionar algunos aspectos.

"Habrán temas muy puntuales que tienen que ver con la cuestión deportiva. Por otro lado tenemos la cuestión de infraestructura, uno de los legados que queremos dejar es que todas las instalaciones olímpicas del 68 estén rehabilitadas y remodeladas en esta conmemoración".