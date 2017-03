Atlantis no fue mejor que yo cuando perdí la máscara: Villano III

Ciudad de México

La función del 17 de marzo en la Arena México tendrá sentimientos encontrados para el Villano III, luchador a quien se rinde tributo este año, pues hace 17 años en la misma fecha cayó su máscara ante Atlantis.

“Fue una lucha muy bonita porque mi máscara cayó con un gran luchador, pienso que Atlantis no es una persona muy espectacular, pero sí es muy serio, honesto y sabe mucho de lucha”, recuerda con sentimentalismo Arturo Díaz Mendoza en charla con La Afición.

“Haber luchado con Atlantis es una cosa muy especial porque contra él luché en duelo de apuestas a una sola caída, así yo lo quise, que demostráramos quien es quien, pero creo que ese día no fue mejor él, sólo llegó más preparado porque lo ataqué con todo pero aguantó y yo perdí”, cuenta.

El ‘Pantera Rosa’ reconoce que le gustaría haber enfrentado a Atlantis en una revancha, sin embargo ya no se dio la oportunidad.

“Sin duda me hubiera gustado, estoy seguro que hubiéramos dado una lucha igual o mejor porque fue más de media hora sacando llaves, contra llaves, castigos… al final la gente no quería que me quitara la máscara pero la entregué por respeto a ellos y a mi rival”, comenta.

El tercero de la Dinastía Imperial no se considera una leyenda, dice que sólo el público es quien da y quita, por lo que se encuentra agradecido.

“Me va a recibir bien el público, hay gente nueva porque la lucha ha evolucionado, ahora tiene vuelos y es muy espectacular, creo que esa afición nueva me va a conocer y me va a recibir bien, al menos a los que les caigo bien, a los que les caigo mal, ni modo, ya me retiré”, asevera entre risas.

Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria, el Villano III considera que la única espinita que le quedó es no haber enfrentado a su amigo El Solitario en máscara contra máscara.

“Es cierto que tengo la cabellera del Perro Aguayo, que fue el luchador más fuerte que hubo y lo derroté, pero me quedé con la emoción y con las ganas de haber luchado máscara contra máscara contra un gran amigo y pareja en la lucha libre, contra El Solittario”, concluye.