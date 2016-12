Las historias de La Afición este 2016

Ciudad de México

En La Afición.com vemos más allá de las notas deportivas de siempre, este año nos sorprendimos por lo que atletas de todas las disciplinas del mundo conquistaron con su envidiable talento. Aunque también nos dejamos enamorar por aquellas personas comunes, sin los reflectores ni aparadores de siempre, pero con un coraje que mueve montañas.

Descubrimos que en México tenemos nuestro propio ‘Thor’, que enfundado en la playera de la selección mexicana de Rugby, mete terror a sus adversarios. El rugby también nos dio la oportunidad de conocer a pequeños guerreros con Síndrome de Down que maravillaron en la práctica de este deporte.

El Síndrome de Down no es ningún impedimento para desarrollar una disciplina deportiva de forma exitosa. Si no, pregúntenle a María Bárbara Wetzel, gimnasta mexicana multimedallista.

Mismo ejemplo de temple y superación es el que nos mostró Fritz Thompson, quien en 2001 sufrió un accidente automovilístico donde una camioneta cayó encima de su automóvil, quedando cuadrapléjico como consecuencia del percance. Thompson superó sus miedos y con el apoyo suficiente logró convertirse en triatleta.

Como estas, puedes encontrar en nuestro portal muchas más historias de jóvenes y mujeres, adultos y niños que dedican su vida y su pasión por el deporte para dar una lección que va más allá del reconocimiento internacional.



PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ