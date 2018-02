El Hijo del Fantasma apuesta por la victoria

Puebla

A pocos días del duelo máscara contra cabellera a disputarse el próximo 4 de marzo en Puebla, el luchador estelar, El Hijo del Fantasma, garantizó al público que él pondrá toda su experiencia sobre el cuadrilátero, pues no está dispuesto a perder su identidad, mucho menos ante un rival como el Texano Júnior.

"Puebla tiene una gran afición, es el lugar donde yo debuté con lucha libre Triple AAA en 'Héroes Inmortales', hoy en otro gran evento que es 'Rey de Reyes', uno de los magnos eventos de la compañía, no nada más vamos a disputar la máscara y él su cabellera, sino que el ganador se va TripleManía como estelar en ese póker de ases, van a disfrutar de un gran evento de lucha libre, donde yo les doy la garantía de que van a tener mi mejor versión luchística y van a disfrutar de buena lucha libre".

El "Campeón de Chocolate" dejó en claro que una de las condiciones que ha expuesto para subirse al ring, es que por ninguna razón el Hijo del Tirantes asista como referí, ya que a él en lo personal le ha hecho muchas jugadas sucias en el pasado, por lo que en esta ocasión confía en que no haya ventaja para nadie en especial.

"Yo ya lo solicité, que la Comisión intervenga, Texano lo toma a vacilada, yo estoy disfrutando mi máscara, que es lo más preciado que tengo, ese día no quiero ver al Tirantes como referí, no puede estar él presente. La petición formal es que el Tirantes no participe como referí, no le tengo miedo, sino que sé que en un momento dado puede buscar una artimaña y ahí se me puede ir lo más preciado que tengo como luchador que es la incógnita".

Asimismo, reitero la invitación a todos los poblanos a la magna función, donde además del duelo estelar, estarán presentes muchas de las grandes figuras en la actualidad, de la que calificó, es la empresa más importante de lucha libre en el país y que ahí quedará ampliamente demostrado.

AMV