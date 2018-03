Los ‘héroes’ mexicanos sin reconocimiento

Ciudad de México

México cuenta con grandes deportistas que han destacado a nivel internacional pero que para el público en general pasan desapercibidos. Estos atletas no cuentan con tantos reflectores como algunos otros del circuito profesional, pero han logrado grandes hazañas que han puesto en alto el nombre de nuestro país.

A continuación, te presentamos algunos de estos exponentes que no han sido tan reconocidos pero siguen entregando buenos dividendos en sus respectivas disciplinas.

Elisa López

Una de las mejores atletas en carreras verticales (o Towerrunning). Recientemente, la mexicana culminó en el sexto lugar en una competencia que consistió en subir los mil 665 escalones de la Torre Eiffel en París. Logró hacer la hazaña en un tiempo de 11 minutos con 50 segundos, lo que le valió el sexto lugar de la competencia.

Elisa ha subido en diferentes edificaciones alrededor del mundo, como lo es el Shanghái Tower IVM, Maratón Vertical que se realizó en China, donde subió 119 pisos (3 mil 398 escalones) y logró el cuarto lugar.

Ahora se prepara para el Campeonato Mundial de Towerrunning, que se llevará a cabo en Taipei el próximo 5 de mayo, donde participará en dos hits y tendrá que subir 35 pisos y después 91 pisos, lo que equivale a 2 mil 042 escalones

.

Donovan Carrillo

Recientemente, el patinador mexicano viene de una excelente participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, donde finalizó en el sitio 22 de la competencia con un puntaje de 200.76.

Carrillo, uno de los mejores exponentes de esta disciplina en México, conquistó al público con su presentación, que a ritmo de ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel, ha vuelto ya su sello característico.





Natalia Botello

La reciente ganadora del Premio Nacional de Deportes, en la categoría no profesional, es una de las más prometedoras en lo que al esgrima mexicano se refiere.

A pesar de no pasar de los 15 años de edad, Botello ya cuenta con una trayectoria envidiable, que incluye el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad. Se perfila como una de las fuertes apuestas para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.





Jonathan Paredes

El reciente ganador del Campeonato Mundial de Clavados de Altura es uno de los atletas nacionales más destacados de los últimos tiempos. Sin embargo, el originario de Naucalpan, no ha sido acreedor al Premio Nacional de Deportes por sus logros.

"Yo considero haberme merecido el premio hace algunos cuantos años que se me nominó, el que no se me haya dado no me ha hecho mejor ni peor persona. Me consideró el mismo y estoy dedicándome a lo que tengo que hacer. Es verdad que los reflectores voltearían a lo que hago, pero tampoco lo necesito en mi vida", declaró el pasado 7 de marzo a La Afición.

Esto no ha detenido al clavadista mexicano, que buscará retener su título en Cliff Diving.





Adriana Jiménez

Al igual que Natalia Botello, Adriana es ganadora del Premio Nacional de Deportes en la categoría no profesional, pero aún no es tan reconocida por su trayectoria en el sector popular.

Esto no ha detenido a la clavadista de altura mexicana, que ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Natación de Budapest 2017 y ganó el bronce en la última temporada de Cliff Diving.





Rugby femenil

La selección mexicana femenil de rugby hizo historia en noviembre de 2017 al conseguir un inédito pase al Mundial de la especialidad en San Francisco, así como la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

El anhelado pase se logró después de derrotar a su similar de Trinidad y Tobago con marcador de 5-0, coronándose en el Rugby Americas North Sevens 2017, torneo clasificatorio para las competencias anteriormente mencionadas.

La Copa del Mundo de rugby se celebrará del 20 al 22 de julio en el AT&T Park Stadium.