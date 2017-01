Con triunfo de Gustavo López arranca Combate Américas

Ciudad de México

Con un triunfo por estrangulación por guillotina sobre el favorito Steve Swanson, el peleador de origen mexicano Gustavo López marcó el arranque internacional de Combate Américas en su primera fecha fuera de Estados Unidos.

En una cartelera realizada en la Ciudad de México, el hijo de padres mexicanos pero que reside en Las Vegas, logró imponerse a los 2 minutos y 34 segundos de iniciada la contienda.

“La verdad que estaba yo muy contento, emocionado por tener la oportunidad de venir aquí y presentarme. Sobre todo porque tenía 10 años de no poder venir. Estoy bien feliz con el resultado, pues esta pelea significa mucho para mí después de la derrota que sufrí en Nueva York”, dijo al bajar del octágono en donde sumó su octava victoria.

Sin intensión de migrar a la UFC, Gustavo explicó que ve grandes posibilidades de desarrollo al permanecer bajo las órdenes de Alberto “El Presidente” por lo que seguirá peleando dentro de la liga hasta lograr el campeonato.

“Me siento muy bien, protegido. Me tratan muy bien y además tengo la oportunidad de crecer. La verdad no me importa la UFC, pues esta liga está en desarrollo y hay posibilidades de muy buenas y competitivas peleas”, abundó.

En la pelea pre-estelar de la noche, la peleadora de Iztapalapa Lizbeth López Silva sorprendió a la veterana Nicdali Rivera-Calanoc con un tapout en el primer episodio.

En una pelea emotiva en donde ambas se mostraron muy agresivas, Nicdali no pudo mantener el ritmo y cayó en el juego de la joven mexicana que derivó en el retiro de la nativa de Estados Unidos.

“Muchas gracias, esto fue un sueño para mí, pero llegó el momento de decir adiós. Me voy con una dolorosa derrota, pero disfruté muchísimo mi camino hasta llegar aquí”, dijo Nicdali Rivera, La Reina de la Noche, quien a sus 31 años dejó una marca de 9-10 con 4 nocauts y 5 decisiones.