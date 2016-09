Guía para entender los Juegos Paralímpicos

Ciudad de México

Hoy arrancan los Juegos Paralímpicos de Río, once días de competencia, donde participarán más de 107 países miembros del Comité Paralímpico Internacional (IPC). Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué son esas claves o números que aparecen a un lado de las pruebas o disciplinas?

Aquí te dejamos una guía para entender las categorías de los Juegos:

Atletismo

En esta disciplina, la letra F será para los competidores de campo (field, en inglés) y la T para los atletas de pista (track, en inglés), el número se refiere al grado de discapacidad.

Discapacidad visual (11-13): Los que pertenecen a la categoría 11 son atletas ciegos, que van vendados de los ojos, acompañados por un guía. En la categoría 12, atletas con debilidad visual, ellos eligen si compiten junto a un guía. Los atletas con una clase de deporte de T13/F13 tienen el daño visual menos severo.

Discapacidades intelectuales (20): Son tres pruebas las que se manejan en esta categoría: 1500 metros, salto de longitud y lanzamiento de bala.

Parálisis cerebral u otras enfermedades que afectan la coordinación y el control muscular (T32-38 y F31-38): deportistas que no tienen control en las piernas, brazos, tronco y manos. Los de clase 31-34 compiten sentados, mientras la clase 35-38 de pie, ya que muestra mayor movilidad en las piernas y un mejor manejo del tronco.

Atletas con baja estatura (F40): Enanismo.

Atletas con deficiencias de las extremidades, como amputaciones (T/F42-46): De la clase 42-44 las piernas se ven afectadas, mientras de la 45-46 son los brazos los afectados. Todos los atletas de la categoría 40 compiten de pie, sin utilizar silla de ruedas.

Atletas con silla de ruedas (T51-54 y F51-58): Los atletas de las clases T51-53 están afectados de las extremidades superiores e inferiores. Los de la clase 54 tienen tronco parcial y las funciones de la pierna.

Los que compiten en las clases F51-54 tienen limitaciones en el hombro, brazo o las manos y no hay función del tronco o pierna. Por su parte, del F55-58 tienen una función normal en brazos y manos.

Bocha

Todos los jugadores compiten en sillas de ruedas debido a una pérdida de función de la pierna y la estabilidad del tronco, causada por una falta de coordinación muscular y control. Hay cuatro clases.

Atletas con severas limitaciones que afectan a sus piernas, brazos y el tronco (BC1): Los deportistas pueden usar sus manos o piernas para lanzar el balón, cada equipo puede tener un ayudante en la cancha para pasarles la bola con el pie.

Atletas que tienen un mejor control del tronco y del brazo, a comparación de la clase BC1 y BC3 /B2): Las habilidades de sus brazos y manos les permiten tirar la pelota por lo alto y abajo de la cuerda.

Atletas con una función significativamente limitada en brazos y piernas (BC3): No tienen control del tronco debido a una cuestión cerebral o no cerebral. Los deportistas de esta clase utilizan una rampa para rodar la pelota, ya que ellos no pueden impulsar la pelota; es por ello que tienen permitido utilizar un dispositivo de ayuda.

Atletas con impedimentos que no tienen origen cerebral y que causan una pérdida de fuerza muscular o coordinación (BC4): Con problemas como son la esclerosis múltiple y la espina bífida.

Basquetbol en silla de ruedas

Los jugadores sufrieron alguna amputación afectando sus piernas y la paraplejía. Además se clasifican de acuerdo se clasifican con su capacidad física y se les da una calificación de puntos entre uno y 4.5, siendo uno, la capacidad más severa.

Ciclismo

Los atletas con discapacidades físicas pueden competir en triciclos, vehículos de tres ruedas o bicicletas; mientras, los que cuentan con discapacidad visual compiten en tándem.

Triciclo clases H1-4: Ciclistas en las clases deportivas H1-3 compiten en una posición reclinada. Mientras que los atletas de la clase H1 deberán tener una pérdida completa de la función de la pierna y el tronco.

En la clase H3 no tienen función de la pierna, pero sí en el tronco y los brazos. En la categoría H4 H4 atletas se sientan sobre sus rodillas y se impulsan usando los brazos y el tronco.

Triciclo (T1-2): La clase T1 se asigna a los atletas con más problemas de coordinación significativa que la T2.

Bicicleta C1-5: Atletas que padecen de parálisis cerebral o tienen alguna amputación; en la clase C1, cuentan con limitaciones más severas que la C5, ya que los atletas de esta última clase cumplen con los criterios de discapacidad mínimos.

Ecuestre

Dentro de esta disciplina hay cinco grados diferentes: los más bajos indican limitaciones más severas, los grados superiores incluyen atletas con limitaciones menos graves.

Grado Ia: Jinetes con discapacidad en todas las extremidades y poco control del tronco, suelen utilizar una silla de ruedas en la vida diaria.

Grado Ib: Los jinetes de esta categoría cuentan con un control mínimo de las extremidades superiores o control moderado de todas las extremidades y el tronco; la mayoría de éstos atletas usan silla de ruedas a diario.

Grado II: Tienen una capacidad muy limitada en ambas extremidades inferiores y un buen equilibrio en el tronco, limitaciones leves en las extremidades superiores e inferiores con el control del tronco reducida. Algunos llegan a utilizar silla de ruedas.

Grado III: son capaces de caminar, pero tienen un deterioro severo en ambos brazos o no tiene brazos. Esta categoría también incluye a atletas ciegos.

Grado IV: Atletas con dificultades de visión o de movimiento, fuerza muscular reducida.

Esgrima

En esta disciplina compiten deportistas en silla de ruedas, que padecen de la médula espinal, amputación en las extremidades inferiores, parálisis cerebral o están imposibilitados a estar de pie.

Futbol A-7

El futbol se divide en cuatro clases FT5-FT8, estas varía según su coordinación y el control de sus extremidades.

FT5: Los atletas tienen hipertonía o espasticidad en ambos miembros inferiores y, en cierto grado, en ambas extremidades superiores, es por ello que los jugadores tienen dificultad para conducir, girar y parar el balón, gracias a falta de control de las extremidades inferiores .

FT6: Afectados por cuestiones de coordinación y equilibrio en las cuatro extremidades, en esta clase suelen tener dificultades para botar el balón cuando corren, aceleran o se detienen.

FT7: Los jugadores padecen de hemiplejía; es decir, tienen parálisis en un solo lado del cuerpo por una lesión cerebral, esto causa que los futbolistas corran o caminen con una cojera.

FT8: El espectador a simple vista no observa el deterioro cuando se ve al atleta correr o controlar el balón. Sin embargo, las contracciones musculares involuntarias ante movimientos explosivos constituyen las limitaciones de la actividad, en comparación con jugadores con buena condición física.

Cabe mencionar que cada equipo se forma de siete jugadores, y cada uno deberá tener un FT5 o FT6 en el campo en todo momento y no tendrá permitido más de dos FT8 en la cancha.

Judo

Al igual que en los Juegos Olímpicos, esta prueba se maneja en varias categorías por kilos, participan atletas con discapacidad visual.

Levantamiento de pesas

En esta disciplina entran todos los atletas con discapacidad física y se divide en diferentes categorías según el peso.

Natación

Compiten todos los deportistas que tengan alguna discapacidad física.

Las letras significan lo siguiente:

- S: pruebas de estilo libre, mariposa y espalda

- SM: estilo individual (combinado)

- SB: pecho

S1-S10: hay diez diferentes clases para atletas con discapacidad física:

S2, SB1 y SM2: Tienen una importante pérdida de fuerza muscular o de control en piernas, brazos y manos. También pueden presentar limitado control del tronco, producida por lesiones en la médula espinal o polio.

S2, SB2 y SM2: Utilizan sus brazos sin el uso de sus manos, piernas o el tronco o tienen graves problemas de coordinación en cuatro extremidades.

S3, SB2 y SM3: Nadadores que han sido amputados de sus cuatro extremidades o que tengan problemas de coordinación en todas sus extremidades.

S4, SB3 y SM3: Pueden usar sus brazos, cuentan con una pequeña debilidad en sus manos, pero no pueden utilizar su tronco o las piernas.

S5, SB4 y SM5: Nadadores de corta estatura con pérdida de control de un solo lado (hemiplejía) o con paraplejía.

S6, SB5 y SM6: Nadadores de corta estatura con pérdida de control de un solo lado, con problemas de coordinación moderados en un lado de su cuerpo.

S7, SB6 y SM7: Nadadores con una pierna o un brazo, amputado en lado opuesto, amputaciones de pierna doble o parálisis de un brazo o pierna en un mismo lado.

S8, SB7 y SM8: Nadadores que han perdido ambas manos o un brazo, incluso pueden competir los que cuenten con restricciones severas en las articulaciones de las extremidades inferiores.

S9, SB8 y SM9: Nadadores con restricciones en las articulaciones en una pierna, amputaciones debajo de la rodilla o en una sola pierna.

S10, SB9 y SM10: Nadadores con la pérdida de una mano o dos pies.

Clases 11-13: Nadadores con discapacidad visual. Con 11, una pérdida completa o casi completa de la vista; 13 describe el mínimo idóneo de discapacidad visual. Los atletas de clase deportiva 11 compiten con las gafas obscuras.

Clases 14: Nadadores con discapacidad intelectual.

Rugby en silla de ruedas

El rugby en silla de ruedas se juega por los atletas con diversos tipos de deterioro, incluyendo debilidad muscular o malformaciones de las extremidades.

En este deporte también se asignan a una de las siete categorías (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 y 3.5), siendo 0.5 el que más discapacidad tiene,

Tenis de mesa

Los jugadores con problemas físicos compiten en clases deportivas 1-10 y los que tienen deficiencia intelectual compiten en la clase deportiva 11.

Por su parte, los atletas en las clases deportivas 1-5 compiten en una silla de ruedas, mientras las clases del 6-10 compiten en una posición de pie.

Tenis en silla de rueda

Se divide en tres categorías, la única similitud es que en ambas los tenistas tienen algún impedimento que afecta su movilidad.

Categorías masculina, femenina y quad: Se juegan en las modalidades de individual y dobles. Quad es la categoría para aquellos tenistas con cuadriplejia.

Tiro

En esta disciplina hay dos categorías:

SH1: Competidores de pistola y rifle, no necesitan un soporte para tirar, ya que pueden sujetar el arma sin problemas.

SH2: Discapacidad en las extremidades superiores y necesitan un soporte para poder disparar.

Tiro con arco

Se divide en tres categorías:

ARW 1: Compiten en silla de ruedas, poseen paraplejía y movilidad articular limitada en los miembros inferiores.

ARW 2: Con deficiencia en los brazos y en las piernas, con alcance limitado de movimientos, de fuerza, de control de los brazos y poco o ningún control del tronco.

ARST: Arqueros que poseen un grado de pérdida de fuerza muscular en las piernas, de coordinación o movilidad articular.

Vela

Deporte de multi-discapacidad, para amputados, paralíticos cerebrales, discapacitados visuales y en silla de ruedas.

Son tres tipos de embarcaciones con las que cuenta este deporte adaptado:

El individual o 2.4

Dos personas o skud 18

Tres personas o sonar

Voleibol sentado

Disciplina en la que participan atletas con dificultades locomotoras, este cuenta con dos categorías: Mínimamente Discapacitados (MD) y Discapacitados (D).

Son dos equipos de seis integrantes, se juegan cinco sets (cada uno de 25 puntos) y disponen de tres toques antes de cruzar la pelota por la red.