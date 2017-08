Lupita González gana plata en el Mundial de Atletismo

La mexicana María Guadalupe González repitió en el Mundial de Londres 2017 la plata que había ganado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, al quedar hoy en segunda posición detrás de la china Jiayu Yang, en una prueba con cuatro latinoamericanas entre las siete primeras.

Lupita González, de 28 años, formaba parte de un trío de cabeza que completaba otra china, Xiuzhi Lyu, quien fue descalificada muy cerca de la meta, después de que la mexicana la adelantara, logrando la plata con un tiempo de 1 hora, 26 minutos y 19 segundos, a un segundo de la ganadora Yang (1h26:18).

A menos de un kilómetro de la meta, Lupita González pareció quedarse rezagada de las dos chinas, pero la mexicana pudo recuperarse y sobrepasar a Lyu, que fue bronce en Río y plata un año antes en el Mundial de Pekín 2015.

Faltaban menos de 5 kilómetros cuando se destacaron de un grupo de cabeza de diez marchistas, las dos chinas, la mexicana y la italiana Antonella Palmisano, que luego se quedaría rezagada, para al final lograr el bronce (1h26:36), tras la descalificación de Lyu.

En cuarta posición entró la brasileña Erica de Sena (1h26:59), que batió el récord de Sudamérica.

Completaron el festival latinoamericano, con cuatro marchistas entre las siete primeras, la colombiana Sandra Arenas, quinta (1h28:10) y la peruana Kimberly García, séptima (1h29:13). Ambas lograron además con esas marcas sendos récords para sus respectivos países.

La primera selección estaba ya hecha en el kilómetro cinco, con una decena de marchistas entre las que estaba González, tres chinas, la brasileña Erica de Sena, la colombiana Sandra Arenas y la peruana Kimberly García.

Ese grupo de cabeza de diez marchistas se mantuvo a mitad de carrera, siempre con la italiana Antonella Palmisano en cabeza.

Lupita con las dos chinas

Hasta el kilómetro 15, esa decena de marchistas tuvo el mando, pero cuando se pasó esa cota comenzaron los ataques chinos a los que solo pudieron responder en un principio Lupita González y Palmisano.

La mexicana logró la decimocuarta medalla para México en la historia de los mundiales y la cuarta de plata, a la que unen tres oros y siete bronces.

De las 14 medallas, ocho de ellas, la mayoría han sido conseguida por México en la caminata, desde que Enrique Vera ganara la plata en 50 kilómetros marcha en Malmoe (Suecia) en 1976 y luego Ernesto Canto lograra el oro en 20 kilómetros en 1983.

Daniel García ganó dos medallas, un oro en 20 kilómetros en 1997 y un bronce en 1999.

Miguel Ángel Rodríguez y Edgar Hernández lograron sendos bronces en la distancia larga en 1997 y 2001.

Por último, Eder Sánchez fue tercero en 20 kilómetros en 2009.

Lupita González es la segunda mujer mexicana que gana una medalla en un Mundial de Atletismo, después de que Ana Guevara lograra tres medallas en la prueba de 400 metros (un oro en 2003 y dos bronces en 2001 y 2005).



👑 The most stunning backdrop for our Festival of Race Walks 😍 #BeTheNext walker pic.twitter.com/VHuWrlkf0z