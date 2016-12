No modificarán entrenamientos de Lupita González

Ciudad de México

Si no está descompuesto, ¿para qué arreglarlo? Esteban Santos, quien ahora auxilia a Guadalupe González en sus entrenamientos, indicó que continuarán con el mismo plan de preparación que tenía la marchista con su anterior profesor, Juan Hernández.

"Llevo en la marcha 27 años y prácticamente he trabajado con ella durante tres, por lo que no debemos prepararnos diferente o experimentar otras cosas, sino todo va a ser normal", explicó Santos. "Ahora estamos en preparación general, es decir, no hay nada por modificar. Quizá cambie un poco en la preparación de resistencia, ya que ella ahora realizará de 28 a 30 kilómetros por día y se buscará que utilice la velocidad durante 10 kilómetros".

El entrenador señaló que la lesión que tiene Guadalupe en la zona lumbar no cambiará las cosas.

"Ella viene trabajando así desde hace tres años con buenos resultados. El año que viene tenemos programados tres eventos, el Challenge de Chihuahua, la Copa.

Panamericana y para cerrar, el Campeonato Mundial de Atletismo", dijo. Santos tuvo la experiencia como atleta de alto rendimiento, sin embargo, no pudo destacar como hubiera querido tras un percance que lo marginó por un tiempo de las competencias.

"Llegué en 1988 a la marcha y de ese tiempo a 1995 entrené con Juan Hernández, sin embargo, tuve un accidente automovilístico y tardé 10 años en regresar al deporte. Aprendí de Carlos Mercenario, Martín Bermudez, Víctor Sánchez y Pedro Aroche", recordó.