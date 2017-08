Lupita González tiene sed de revancha

Ciudad de México

La marchista mexicana Guadalupe González regresó con la medalla de plata obtenida en el Campeonato Mundial de Londres y lo hizo con sed de revancha, debido a que ya son dos oros que le arrebatan las chinas.

“En mi mente se recordó lo que fue Río, en todo momento, traté de que el desenlace no fuera el mismo, desafortunadamente solo fue un segundo, yo siempre he sido positiva y quiero pensar que cada vez estamos más cerca y espero que pronto pueda lograr ese primer lugar que tanto anhelo”, declaró González.

El primer oro que perdió ante las asiáticas fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, luego de que Hong Liu se quedará con el primer lugar y Lupita cruzará la meta dos segundos después de la asiática. Mientras que en Londres, la china Jiayu Yang derrotó a la mexicana por solo un segundo de diferencia.

“Siempre he sido positiva y quiero pensar que cada vez estamos más cerca”



Por lo tanto, la subcampeona olímpica, piensa implementar otro tipo de estrategia cuando se enfrente a ellas de nueva cuenta.

“Falta más trabajo, hemos estado muy cerca pero ya sea uno o dos segundos nos han separado del oro y me queda seguir trabajando para conseguirlo ya que no saldrá de otra manera. También voy a analizar estas dos competencias y buscar una estrategia, cómo modificarla y hacer algo diferente, lo cual espero me funcione”, mencionó la atleta.

Incluso la deportista lamenta que por el momento no se pueda competir en equipo como lo han hecho las asiáticas y otros países.

“Siempre he reconocido que hacen un buen trabajo, en todo momento están en comunicación, es algo que nosotros tenemos que aprender y creo que México esta mejorando, hay atletas juveniles que vienen fuertes pero les falta hacer esa transición a la mayor y hay que darles esa confianza, por mi parte les seguiré dando el ejemplo que si se puede”, explicó.

Ahora González tomará un descanso hasta finales de septiembre y después se incorporará a los entrenamientos ya que tiene en mente competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, el siguiente año.

“También voy a analizar estas dos competencias y buscar una estrategia, cómo modificarla y hacer algo diferente”



“Empieza el ciclo olímpico y esperemos que todo salga conforme como uno lo desea, el siguiente año están los Centroamericanos, es un evento que a la mejor me falta, no he asistido porque en el 2014 tuve una lesión en la espalda y espero darle una medalla más a mi país. Después vienen los Juegos Panamericanos y estoy en la mejor disposición de continuar con todo el ciclo olímpico”, mencionó.

La también medallista de oro en la Copa del Mundo de Roma en el 2016, agregó: “En cuanto a mi condición física, sabemos que hay lesiones que se presentan por trabajo pero viene un momento de descanso, de valoración y recuperación y espero estarlo en unos cuantos meses, valoraciones médicas, probablemente me las hagan en la universidad, entonces yo creo que todo estará bien”.

Por su parte, el entrenador de la atleta, Esteban Santos, mencionó que el descanso le vendrá bien González ya que trae varias lesiones que necesitan reposo.

“Con respecto a la preparación que tendrá y creo que habrá algunas terapias previo a iniciar la temporada a finales de septiembre. Trae mucho trabajo encima y debe recuperarse de unas lesiones, hay que alejarnos un poco de esto, antes y después de Río de Janeiro 2016 no ha tenido un descanso”, dijo Santos, quien a partir de julio de este año comenzó a recibir el pago como entrenador por parte de la Conade”, señaló.