'Lupita', la única esperanza en la Copa del Mundo de Marcha

Enviado Taicang, China

En la historia de las Copas del Mundo de Marcha, México ha logrado 25 medallas: 13 de oro, siete de plata y cinco de bronce, y ahora en Taicang, China se espera que Guadalupe González aumente con esta cosecha para México.

González es la única carta fuerte de México tras lo mostrado en los últimos tres años donde ha conseguido medalla en cada evento que se presenta, como el oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, la plata en los Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la plata en el Mundial de Londres 2012 y el oro en la Copa del Mundo de Roma 2016.

"Me siento lista y preparada para ir a refrendar mi título el sábado y sacarme la espinita ante las rivales chinas, aunque también estarán fuertes rivales como las italianas, colombiana, brasileñas y ucranianas, a las que debo medirme, pero me he preparado muy bien para poder hacerles frente", dijo González.

Desde el 2008, México no ha vuelto a subir al podio en los 20 kilómetros varonil y desde el 2010 en la distancia de los 50 varonil, y ahora no hay una figura mexicana que tenga la posibilidad de terminar con esa sequía de preseas en esta rama.

Para esta edición en Taicang, competirán los mexicanos Guadalupe González, Valeria Ortuño, Horacio Nava, José Leyver, Ricardo Ortiz, Isaac Palma y José Luis Doctor, todos ellos en 20 kilómetros, ya que en 50 ningún nacional dio la marca requerida para competir en el certamen mundial.

"Dimos las facilidades para que fuera un equipo más completo. Lupita González buscará refrendar su título, mientras que Valeria estará para aprender y experimentar previo al camino rumbo a Tokio 2020. Los cinco veinteros están abajo de 1:23:00 horas y obviamente el de más experiencia es Horacio Nava y José Leyver. Las expectativas es que hagan un buen papel y hemos sido estrictos con todas las disciplinas, en la marcha no ha sido la excepción y se verá reflejado en los resultados", declaró el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano.

Por su parte, Horacio Nava, especialista en cincuenta kilómetros, confía en realizar un buen papel ya que es una prueba que no desconoce.

"Estoy muy contento de representar a México de nueva cuenta y ahora en los 20 kilómetros, y tuve una buena preparación para ir por otra medalla tras la lograda en el 2010 en Chihuahua, edición donde obtuve la plata en los 50", mencionó Nava.

En el evento se presentarán grandes figuras de la marcha mundial y que buscan subir al podio en esta nueva edición de la Copa del Mundo.

Éider Arévalo

El colombiano Éider Arévalo obtuvo el título mundial en Londres 2017, en la distancia de los 20 kilómetros, y con ello ofreció a su país el segundo campeonato de su historia en la marcha, después del oro de Luis Fernando López en Daegu 2011. Además en el Mundial Junior en Barcelona 2002 también obtuvo el oro en la distancia de los 10 km. La mejor marca personal del colombiano es de 1:18:53 horas y el de la temporada es de 1:22:13, por lo tanto, será uno de los rivales a vencer en la competencia.

Eiki Takahashi

El japonés Eiki Takahashi es el líder mundial en este año después del récord de la temporada de los 20 kilómetros con 1:17:26 horas, el cual registró en un evento de su país y de paso ganar el título del certamen, pero el atleta de 25 años de edad, todavía le falta dar ese salto internacional ya que a menudo registra los tiempos rápidos a principios de año pero sin ser capaz de replicar su buen paso en los eventos importantes. A su favor, es que su mejor actuación hasta la fecha en el escenario global fue el noveno lugar en la Copa Mundial de Taicang 2014.

Hirooki Arai

El marchista japonés (50 km) tiene como marca personal 3:40:34 horas que logró en el 2014, el tercer tiempo más rápido jamás alcanzado por un atleta japonés. Arai cruzó una final del podium por primera vez en un concurso internacional importante ganando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, con 3:41:24 horas, un año más tarde probó su consistencia en el Mundial de Londres 2017 donde consiguió la plata con 3:41:17.

Yang Jiayu

La marchista china en 20 kilómetros, es la actual campeona mundial luego de ganar el título en la edición de Londres 2017. Yang está dispuesta a lograr de nuevo el oro para su país en este tipo de evento ya que desde 1999 no lo han vuelto a conseguir. El registro de la temporada que ostenta la asiática es de 1:27:36 horas y la pone en el tercer lugar en la lista mundial de este año, y también la convierte en la competidora más rápida de 20 kilómetros para el evento en Taicang.

Qieyang Shijie

La china en los 20 kilómetros está en la búsqueda de su primer título internacional, después de sus medallas de plata en los Juegos Olímpicos de 2012 y la edición anterior de este evento en Roma 2016, así como un cuarto lugar en el Campeonato Mundial de 2011 en Daegu y un quinto lugar en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. El récord de la temporada de Qieyang es de 1:25:16 horas y la conviernte en la participante más rápida en Taicang.

Inés Henriquez

La veterana portuguesa estuvo a punto de jubilarse a finales del 2016, pero reconsideró sus opciones cuando los 50 kilómetros se convirtieron en un evento oficial. Algunos meses más adelante ella estableció el primer récord del mundo con un registro de 4:08:26 horas. Ella mejoró ese tiempo para ganar el título mundial en Londres en un tiempo de 4:05:56, y con esa confianza Henriques será difícil de vencer en Taicang.