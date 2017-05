Thor del rugby mexicano prueba suerte en Canadá

Ciudad de México

Gonzalo Pons Fleitas, jugador del Tri de rugby, quien fue invitado por el actual entrenador de la selección mexicana femenil para jugar en el equipo Rows de Canadá, donde espera desarrollarse personal y profesionalmente.

"El entrenador de mujeres, Robin Mcdow, él me invitó a Canadá, me dijo que viniera, que jugara con ellos, que tuviera una nueva experiencia y pues me animé", comentó Gonzalo.

El jugador mexicano explicó que conoció al entrenador Robin desde "hace diez años, lo conocí en los Juegos Centroamericanos en Veracruz, ha ido a muchos torneos con nosotros, me ha visto y ya me conoce, y ahorita que tenemos cerca el Mundial, más bien el clasificatorio en noviembre, pues me dijo '¿por qué no te vienes? Entrenas un rato, mejora tu rugby', para estar listo en las eliminatorias".

El 'Thor' del rugby mexicano, quien por su parecido con el personaje, es nombrado así, no ha dejado de lado sus otros compromisos, como lo son sus estudios, ya que por el momento cursará en línea la universidad, que siempre lo apoya en las cuestiones deportivas.

"Sigo estudiando en la Anahuac, voy a llevar una o dos materias, me dejaron llevarlas en línea y voy a seguir estudiando desde aquí (Canadá), igual me están dando la oportunidad de ver con la Universidad de aquí y estudiar un 'ratito' mientras estoy aquí, en los seis meses que me ofrecieron de contrato", explicó el seleccionado nacional para La Afición.

Por su parte, mencionó que en caso de que su nivel llene las expectativas del equipo canadiense, tendría la posiblidad de estar más tiempo, "ahí sería viendo la visa y todo para quedarme; ahorita es una prueba y ver como funcionan las cosas".

Aunque "no es (un equipo) profesional, porque no hay una liga profesional aquí (Canadá)", el estar en ese país le ayudará a crecer personal y profesionalmente, pues como jugador sintió que se estaba estancando y además, "Canadá está entre los primeros 15 (lugares) del mundo y el nivel es muchísimo mejor que el de México, entonces mi carrera deportiva puede crecer muchísimo y venirme sólo a un país, me va a ayudar de alguna forma para crecer".

Respecto a su participación con la selección mexicana de rugby, Gonzalo aseguró que seguirá siendo parte de ella, pues tienen varias participaciones rumbo al Mundial de la especialidad.

"Voy a estar yendo y viniendo, porque tenemos unos partidos, tenemos uno el 17 de mayo contra Estados Unidos del Si, después, la otra fecha es como en dos semanas, contra Islas Caimán y el otro es en noviembre, aún no han puesto fecha, y también me va a traer la Federación; entonces voy estar yendo a México y preparándome allá", comentó.

El seleccionado nacional dijo estar contento con este nuevo reto, pues recibió el apoyo total del presidente de la Federacion, Francisco Echeguren.

"Muy contento, estaba muy motivado a que me viniera, le dio gusto que tomara esta decisión para crecer como persona y como jugador; me dio todo su apoyo, que eso también me mantuvo muy tranquilo", agregó.

El cambiar de hábitos y rutina es complicado para cualquier persona, pero Gonzalo sabe que este reto será algo muy bueno, ya que le ayudará mucho en su crecimiento, que, para él, es lo más importante.

"Nunca he sido una persona muy apegada a la familia, pero sí es difícil dejar tus rutinas que tenías, tus amigos, tus entrenamientos, pero son cositas que tenemos que sacrificar para crecer como deportistas".

Por último, 'Thor' expresó que su llegada a Canadá ha sido espectacular, ya que los anfitriones han hecho que disfrute el poco tiempo que tiene en el país.

"Me recibieron muy bien, muy padre. Me llevaron a conocer la ciudad, a cenar, por unas cervezas que, es algo típico del rugby. Estoy muy contento con el equipo, motivado y espero que tengamos una excelente temporada", finalizó.