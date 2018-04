Gonzalo Rubio domina el arranque de la Gira Profesional de Golf

Ciudad de México

El regiomontano Gonzalo Rubio se impuso en el arranque de la temporada de la Gira Profesional, en lo que para él fue un duelo casi de revancha.

A un año de su debut en el profesionalismo, teniendo como escenario la grama de Bosque Real, Rubio logró sacarse la espinita de ese corte que no pudo superar para llevarse el triunfo con 206 golpes, 10 bajo par de campo.

"Nunca me sentí con la victoria ya en la bolsa. Ni en el último hoyo, ni en el último pott. Por eso me concentré en no dejar que los nervios interfirieran y seguí trabajando golpea golpe", dijo a La Afición el golfista que aseguró estar muy entusiasmado con la conquista de su primer campeonato como profesional.

El jugador recalcó que fue primordial mantener la calma en su juego y la concentración a pesar de la presión de veteranos como Óscar Fraustro, quien compartió con grupo con él, colombiano Camilo Aguado o el mexicano Rosendo Catañeda.

El más cercano competidor que tuvo Rubio fue Aguado, quien estuvo muy cerca de irse a hoyo de desempate, pero al quedar par en la última bandera se quedó con la segunda posición con 207 golpes, nueve bajo par.

Con este triunfo, Rubio no sólo se llevó su primer triunfo profesional, también recibió un cheque por 265 mil pesos.

La siguiente fecha de la gira será del 12 al 14 de abril en lomas Country Club en Huixquilucan.