Campestre Torreón listo para Gira Infantil-Juvenil de Golf

Torreón, Coahuila

Ayer martes el equipo del Campestre Torreón que participará en la próxima Gira Infantil-Juvenil de Golf Zona Norte, se tomó la foto oficial y se reportó listo para comenzar el camino hacia el bicampeonato.

En las instalaciones del Club, jugadores que forman parte del equipo representativo posaron para las cámaras, ya que el viernes parten a la Ciudad de Monterrey, donde este fin de semana se jugará la primera etapa de la Gira correspondiente a 2017-2018.

La entrenadora Pamela Ontiveros, mencionó que están todos listos para este primer reto, el cual enfrentarán con bastante optimismo.

Indicó que esta primera prueba se desarrollará este fin de semana, "nos vamos el viernes para realizar ese mismo día nuestra ronda de práctica, las sedes son los clubes Campestre Monterrey y La Herradura, donde el sábado y domingo será la competencia", expuso.

Son 12 clubes del norte los que participan y representan a ciudades como Durango, Monterrey Chihuahua, Tampico, Reynosa, Saltillo y Torreón.

Pamela Ontiveros señaló que en el equipo hay jugadores de todas las categorías, desde 7 y menores hasta 17 y 18 años.

"Estamos muy contentos, este año contamos con 52 jugadores cuando en el anterior teníamos 43, estamos orgullosos de lo que hicimos el año anterior y vamos en busca de refrendar el título de campeones".



"En todas llevamos jugadores, tanto varonil como femenil y vamos con la idea de reafirmar el título, se vive un ambiente muy agradable, la clave del año pasado fue que trabajamos muy unidos, tanto jugadores, entrenadores, directiva y padres de familia, así que estamos muy juntos nuevamente y contentos de iniciar la Gira".

En la parte individual, resaltó los logros que se tuvieron la temporada anterior, "tuvimos a varios niños que fueron a mundiales, como Montserrat Barriada que tomó parte en el US Kids, y Mari Fer Durán, que jugó varios torneos en Estados Unidos y en septiembre próximo varios van al US Kids que será en Cancún, Quintana Roo. Estoy muy contenta, muy orgullosa de los jugadores que tenemos".

Destacó que este año el equipo tiene muchas caras nuevas, son 12 nuevos integrantes, de categorías menores principalmente.

"El año pasado dos de nuestras jugadoras se graduaron, una de ellas ganó beca para estudiar en Estados Unidos, es Mariq José Zorrilla, este año dos se gradúan, una tiene beca, que es Katia Mexen y va a la Universidad de San Antonio".

En el equipo destaca Emilio Boehringer, quien va en busca del primer lugar de su categoría, que es de 16-18 años.

"Se siente que tenemos buen equipo para llevarnos la Copa, es un reto de ser bicampeones, los entrenadores nos apoyan bastante, queremos disfrutar del bicampeonato", dijo el jugador, quien se entrena a diario.

Por su parte, Katia Mexen Murra está en su último año en la Gira, dice sentirse muy bien, pues "después de que por muchos años deseaba jugar, ahora me toca ser ejemplo de todos, espero me vaya muy bien, tengo una beca en San Antonio, me siento feliz y orgullosa lograr mi objetivo de vida", expresó.

JFR