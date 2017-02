Rosas Aispuro reitera su apoyo al deporte lagunero

Torreón, Coahuila

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, reiteró su apoyo al deporte lagunero como en toda la entidad, tanto en lo amateur como en profesional.

Dijo estar comprometido con el deporte, por tanto "no dejaremos de lado, ni el futbol, ni el beisbol, ni el basquetbol, vamos a trabajar en cada uno de ellos, porque estoy convencido que hay público para todo".

Señaló que el deporte es la mejor actividad para llevar a la sociedad a una convivencia más armónica en la familia, por eso afirmó:

"Vamos apoyar al deporte para generar mejores oportunidades, no solo de alto rendimiento y de competencia, también en lo popular, para que los niños y los jóvenes que viven en las colonias tengan más oportunidades".

"Apoyaremos en infraestructura deportiva de la entidad, para que haya más oportunidad de practicar deportes como el futbol, también el beisbol, donde tenemos toda una tradición importante, en el basquetbol, vamos a fortalecernos con los gobiernos municipales para que juntos podamos ofrecer infraestructura, condiciones y mayor participación en la sociedad".

Se comprometió a una mayor inversión en materia deportiva, "creo que así lo he demostrado, la mayor inversión de este gobierno se está haciendo en La Laguna, he dado cuenta obra por obra, apoyo al desarrollo en general. No quiero hablar del pasado, sino del compromiso de este gobierno, no voy a ver hacia atrás".

Rosas Aispuro adelantó que acudirá a todos los municipios para brindarles apoyo, en todas las regiones para impulsar la rehabilitación de los espacios deportivos, como ya lo está gestionado en Durango, en el Estadio de beisbol, para poder impulsar un equipo de Liga Mexicana.

"En La Laguna estamos en pláticas con Santos para tener mayor presencia en La Laguna de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, lo vamos a ver con los equipos que tengan propuestas y proyectos, ver inversiones para ser más competitivos".

"Reconozco que no tenemos la infraestructura necesaria para ello, pero haremos esfuerzos con todos los órdenes de gobierno y la sociedad", dijo.

ESPERA RESULTADOS DEL IED

En el tema del Instituto Estatal del Deporte, advirtió que si no hay buenos resultados, podría haber cambios.

Dijo que es muy pronto para hacer una evaluación objetiva, pero cuando llegue el momento se realizará un balance para conocer de manera certera los resultados de quien dirige al deporte.

"Ya vendrán los tiempos en que se analizará quien ha funcionado y quien no, y quien falle, sea quien sea, se tendrá que ir a su casa", expuso.

JFR