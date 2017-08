En duda la participación de la mejor corredora en Maratón CDMX

México

La peruana Gladys Tejeda, poseedora de la mejor marca del Maratón de la Ciudad de México con 2:37:34 horas, podría quedar fuera de la edición del próximo domingo por falta de aval de participación de la Federación Peruana de Atletismo.

El mexicano Rodolfo Gómez, quien es el entrenador de maratón en Perú, dijo hoy que "está en duda la participación de Gladys el próximo domingo", aunque confió en la mesura y sensatez de los dirigentes del atletismo de ese país para que en el transcurso de las horas otorguen el apoyo.

Comentó que "los corredores peruanos están preocupados porque su Federación no les quiere dar el aval de participación y ayer por la noche le envié un mensaje de que no puede hacer eso, porque no tiene ningún fundamento ni razón para negar el permiso de competir".

"Hoy me tiene que responder la Federación. Hoy espero una respuesta favorable. Espero que no haya problemas. Estoy confiando y apelo a que haya condura por parte de los federativos", expresó.

Gladys Tejeda impuso dicha marca de la competencia el 23 de agosto de 2013, cuando su compatriota Raúl Pacheco también se coronó con 2:16:55 horas y al año siguiente repitió el triunfo, con un tiempo de 2:18:28 horas.

Tejeda es la máxima representante del atletismo de medio y gran fondo de su país, al conseguir el puesto 15 en la maratón de los Juegos Olímpicos Río 2016, con registro de 2:29:55 horas, además de una cadena de victorias en el ámbito internacional; su única falla fue haber perdido, por uso de sustancias dopantes, la medalla de oro de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

A su vez, Rodolfo Gómez, quien fue sexto lugar en los Juegos Olímpicos Moscú 1980 con 2:12:38 horas, ha ganado los maratones de Tokio (1981), Atenas (1982), Rotterdam (1982) Oregon (1982), Pittsburgh (1984) y el de la Ciudad de México (1987) y va para cinco años como entrenador de fondo en Perú.

Esta mañana, el entrenador mexicano acompañó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en un trote en el Bosque de Chapulepec y en la presentación de la medalla y la playera del Maratón de la Ciudad de México a correrse el próximo domingo.