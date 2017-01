¿Quieres volverte 'runner'? El mejor maratonista de México te dice cómo

Ciudad de México

Uno de los propósitos más populares de año nuevo es comenzar una vida más saludable a través del deporte. Volverte un 'runner' y participar en varias carreras a lo largo del año no sólo te servirá para bajar esos kilitos de más, sino que le dará a tu vida un ritmo más sano y disciplinado.

Pero ¿cómo iniciarte en el mundo de los corredores?

Qué mejor ayuda que la de Germán Silva, calificado como el mejor maratonista de México y quien es considerado por varios corredores como un ejemplo a seguir.

En entrevista con La Afición, el dos veces ganador del Maratón de Nueva York comparte su innovador método de entrenamiento, que también está disponible por internet y aplicación móvil, el cual resulta sumamente útil y cómodo a la hora de comenzar en este deporte.

"A finales de 2016 hemos introducido una aplicación muy innovadora con planes personalizados para corredores de todos niveles y para diferentes distancias. Entreno de esta manera a corredores en México y fuera del país. Entonces ya no dependo de mi presencia, porque a través de la app entreno a los corredores según sus capacidades y posibilidades de entrenamiento", dijo Germán.

¿Es complicado iniciar una vida de corredor cuando no se ha tenido experiencia?

"No es difícil, siempre y cuando cuentes con una buena motivación, disciplina y teniendo acceso a un entrenador bien capacitado que igual te apoya, te motiva y te ayuda con tu primer objetivo (por ejemplo, tu primer 5 kilómetros). Para el maratón y medio maratón deben contar ya con una base de mínimo 10 meses".

¿En cuánto tiempo se puede adquirir ritmo y disciplina como 'runner'?

"Ayuda entrenar en compañía también. Debes tomar en cuenta que para cualquier cosa en la vida se necesita tiempo para crear un hábito y pienso que después de unas tres semanas ya es difícil que lo vayas a dejar. Ya se creó el hábito".

¿Cómo te iniciaste tú en este mundo?

"Todo inició cuando vi unos corredores pasando frente a mi casa y me motivó como chavo imitarlos, jugando como si yo fuera corredor también. Después me motivé más cuando vi los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y me apasioné queriendo representar a mi país algún día en unos JO".

¿Qué vino después?

"Teniendo este objetivo inicié de manera profesional a finales de los ochenta a entrenar en serio, busqué un equipo en la Ciudad de México porque me habían dicho que los mejores estaban ahí, entrenando en altura. Nunca perdí el enfoque y la pasión. Estaba consciente que tenía que prepararme primero por tres a cuatro meses para cierta competencia y no competir antes de esta fecha importante".

¿Cuáles fueron tus primeras competencias?

"Iniciando con los 3 mil metros con obstáculos y pasando por otras distancias, de mil 500 hasta 10 mil metros llegué a correr el Maratón. Correr en la pista me ayudó para formarme como buen maratonista. Además de buscar las competencias donde corrieron los mejores, hasta ganarlos (en EU y Europa)".

¿Qué recomiendas para aquellos que desean iniciar este año corriendo?

"Recomiendo buscar un buen entrenador verdaderamente capacitado y no un buen corredor que quiere ser entrenador (...) porque de estos hay muchos y no lo aconsejo para nada. Si es posible un equipo o club, o a través de un app personalizado, que te ayudan con la información y experiencia necesaria, el entrenamiento bien dosificado. Ten paciencia y verás que después de unas semanas encontraste un deporte que difícilmente vas a dejar".

La 'German Silva App' se puede conseguir en la App y GoogleStore. En el sitio web www.germansilva.mx existe una tienda en línea y ahí se consigue con la compra de un plan, además hay acceso a una plataforma en línea para estar en contacto con Germán.