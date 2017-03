Germán Sánchez quiere estar en el Mundial

Ciudad de México

Por la buena recuperación que mantiene en el hombro derecho, ahora en Germán Sánchez incrementan las esperanzas de participar en los Campeonatos Mundiales de natación en Budapest, Hungría, sin embargo, solo lo haría en las pruebas mixtas o por equipos.

4 MUNDIALES tiene Germán Sánchez en su currículum deportivo y en la edición de Kazán 2015 obtuvo la plata junto con Iván García.



"Al doctor siempre le manejé que quiero estar en el Mundial, que es en julio, y me dijo que me desea revisar en junio, pero no le he dicho nada que también debo participar en el selectivo nacional.

Sin embargo, ya he platicado con mi entrenador, Iván Bautista, sobre el hecho de que no buscaré competir en individual ni en los sincronizados y solo me iría por una prueba de equipo o mixta, con la finalidad de bajar la carga de trabajo y no empezar con sino poco a poco este año", declaró Sánchez.

El clavadista, quien obtuvo la medalla de plata individual en los Juegos Olímpicos de Río 2016, agregó: "por equipos es un hombre y una mujer, donde deben tirar las dos pruebas plataforma y trampolín, entonces ahí me convendría tirar dos rondas de plataforma y uno obligatorio de trampolín, y que la mujer tirará dos de trampolín y uno de plataforma".

El saltarín tiene algunas semanas entrenando, pero sin realizar clavados en el agua, pero espera pronto hacerlo para así comenzar a perfeccionar sus ejecuciones.

"Estoy contento porque recientemente estuve con el doctor y recibí muy buenas noticias y cuando he ido a verlo a Estados Unidos su reacción ha sido de sorpresa, ya que el cuerpo ha respondido bien a todo, entonces ahorita ya he empezado a hacer algunos movimientos de clavados como acrobacia, flexibilidad y ejercicios de gimnasia, entonces vamos muy bien porque el hombro respondió de muy buena forma. Hace dos semanas fui con el doctor y me mencionó que necesitaba otras seis para regresar a tirar clavados en el agua, así que faltan cuatro, es decir, me refiero a poder entrar de cabeza", indicó.

En caso de que el médico le autorice competir en la prueba individual y sincronizada, Sánchez mencionó que descartaría hacerlo.

"La verdad es que sí preferiría cuidarme, además, siento que no podría pararme en algún lugar sabiendo que no estoy al 100 por ciento de mi capacidad física, y sé que el nivel es alto en un selectivo nacional y ni siquiera podría ganar el lugar, por lo tanto, si compito este año, es porque estaría en la mejor forma y con capacidades de pelearle a los mejores, sino no tiene caso", dijo.

Para el 2018, Sánchez regresará enfocado a mostrar el mejor nivel de sus clavados y que lo ha caracterizado como una figura internacional, sin embargo, es consciente de que en las Series Mundiales del siguiente año ya no podría participar, debido a que los lugares para ese evento se definirán en los Mundiales de Budapest, a realizarse del 15 al 30 de julio de este año.

"Me encanta seguir vigente en el deporte y para el Mundial esas dos pruebas sería una de las formas por la cual buscaría estar ahí, por no perder tanto tiempo de competencia y entrar en ritmo poco a poco, además, sería bueno algo nuevo como para participar y así tener algo tranquilo. Ya para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 estaré al 100 por ciento de mi nivel competitivo, pero ahora en las Series Mundiales no podríamos estar; ojalá ahora nos lleven a nosotros luego de que en este año se cedió el lugar a otros clavadistas. Este 2017 es para arreglar el desgate que teníamos tanto físico y mental, con la finalidad de llegar en la mejor forma a las próximas competencias", finalizó Sánchez.