Gay Games, los juegos del amor

Ciudad de México

En los últimos años, los Gay Games han tenido mayor aceptación en diferentes ciudades del mundo, convirtiéndose en un experiencia totalmente agradable, mencionó Emy Ritt, directora de relaciones internacionales de París 2018, lugar donde se realizará la siguiente edición de esta competencia.

"En cada uno de los Juegos Gay, el gobierno está con nosotros, la ciudad está con nosotros, ellos tienen una recepción, por lo regular, para saludar al alcalde y el gobierno es demasiado aceptable. Tú puedes ver a todos los participantes de los Gay Games en toda la ciudad, con sus medallas y sus insignias, es demasiado amistoso", comentó Ritt para La Afición.

Además, Emy dijo que la reacción de la gente "es muy agradable; por ejemplo, cuando nosotros tomamos el metro para ir a un deporte, a veces íbamos en grupo con nuestros uniformes y nuestras insignias, la gente que vivía en la ciudad nos hacía preguntas: ¿de dónde son? ¿Qué hacen aquí? Y, a veces, la gente sabe acerca de los Juegos Gay, porque el gobierno dice ¡Estamos listos! Los Juegos Gay comienzan la próxima semana".

La directora expresó que la inclusión de los gays a la sociedad y al mundo deportivo ha hecho que a través de los años los Gay Games hayan tenido mayor aprobación, pues "en la primera edición hubo mil 500 competidores y en los últimos Gay Games tuvimos cerca de 10 mil, muy fácilmente, y muchos espectadores".

Sin embargo, hay países donde existen políticas rígidas hacia las personas que manifiestan abiertamente sus preferencias sexuales, como es el caso de Rusia, donde la vida de las personas gay suele ser complicada y, en algunas ocasiones, una amenaza.

"Por supuesto que no estoy de acuerdo (con las políticas de Rusia); de hecho, en diciembre del 2013, conocí al presidente del COI (Comité Olímpico Internacional), Thomas Bach, estuvimos ahí con dos atletas gay rusos, la reunión fue en París, ahí discutimos que los requisitos de los Olímpicos deben cambiar un poco, en la descripción cuando la ciudad va a ser la sede, dice que debe ser abierto para todos, los Olímpicos agregaron una lista de puntos en la que los atletas pueden ser gays; ahora, puedes ser abiertamente gay", declaró Ritt.

Aunque la realización de los Gay Games en países como Rusia podría ser un reto, Emy mencionó que "la cosa más interesante es el impacto económico que tienen los Gay Games, es muy grande e importante; hace unos años, el impacto en Cleveland fue alrededor de 50 millones de dólares , fue un pequeño grupo de participantes, pero fue un gran impacto económico".

La directora de los Gay Games 2018 aseguró que "hasta el momento no he tenido ninguna amenaza en Internet o alguna broma; es cierto que algunas personas se asombran del por qué hacemos estos Juegos o están sorprendidos de que haya atletas homosexuales, especialmente los hombres gay que son atletas y es una de las razones por las que existen los Gay Games, romper o detener los estereotipos, pues la gente cree que los hombres gay no puede hacer deporte".

Es por ello que los Gay Games se han convertido en una competencia deportiva de inclusión, aceptación y diversidad sexual.

GUADALAJARA APUNTA A SEDE EN 2022

Emy Ritt explicó para La Afición que para poder ser candidato de los Gay Games se piden tres requisitos:

"Nosotros pedimos tres elemento para que puedan postularse como sede de los Gay Games; primero, tener una comunidad LGTB muy fuerte en deporte y cultura, y trabajar juntos muy bien; el segundo es tener un fuerte soporte del gobierno, a nivel local, regional y nacional, y el tercero es tener experiencia organizando torneos, incluso torneos pequeños".

En caso de que la Perla Tapatía demuestra tener estos tres elementos, Emy manifestó que Guadalajara podría ser un gran candidato.

"Sabemos que Guadalajara es una de las siete ciudades postuladas para los próximos Gay Games en el 2022, pero yo creo que si Guadalajara muestra que tiene todos los elementos, puede tener una buena oportunidad", finalizó.