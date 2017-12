Así llegó a la meta la ganadora del Maratón de Dallas

El deporte sigue rompiendo barreras y en esta ocasión vimos un gran acto en el Maratón de Dallas, donde dos mujeres fueron las protagonistas de esta competencia, Chandler Self, quien fue la ganadora, y Ariana Luterman, la encargada de que pudiera llegar en primer lugar a la meta.

Self, cuando ya estaba en los últimos metros de la carrera, tuvo un bajón, del cual ya no podía ni siquiera mantenerse de pie y seguir adelante para ser la primera en cruzar; sin embargo, en su camino se apareció Luterman, una estudiante que estaba haciendo un relevo y no lo pensó dos veces y decidió ayudar a la corredora para que pudiera ganar en los 42K.

Incredible #DallasMarathon finish. Watch as Chandler Self crosses the @DallasMarathon finish line with the help of Ariana Luterman. #BMWMarathonpic.twitter.com/chG4pivdWB