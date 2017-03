Gabriela Bayardo, un inicio prometedor

Ciudad de México

Después de haber ganado por primera vez un Campeonato Nacional, Gabriela Bayardo se concentra desde Tijuana para enfrentar los siguientes controles que definirán a los integrantes que estarán en las cuatros Copas del Mundo y en el Campeonato Mundial en la Ciudad de México.

El año pasado, la arquera comenzó a ganar terreno en el ámbito internacional, después de haber participado en dos Copas del Mundo en el exterior y donde en la etapa en Medellín (Colombia) logró el bronce individual. Además, participó en cuatro fechas de estas Copas bajo techo, y en la edición de Marrakech obtuvo su mejor resultado con el sexto sitio.

La deportista consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en un proceso largo y arduo que consistió en tres controles, y no achicándose ante las arqueras de renombre como Aída Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia.

Sin embargo, su paso por la justa olímpica no fue del todo exitosa luego de ser eliminada en la primera ronda y ahora, tras la experiencia vivida, buscará en este ciclo contar con mejor puntería para dejar su huella.

-¿Qué aliciente te da en tu carrera deportiva el haber ganado el Nacional?

Me siento muy contenta de haber iniciado de esta manera el ciclo olímpico y con la idea de que tengo el nivel para hacerlo bien en cada competencia donde me presente. En el Nacional realicé mil 308 puntos y seguiré trabajando para tener puntuaciones más altas. Nunca había sido campeona nacional en la categoría mayor y fue algo que me tomó por sorpresa, pero estoy muy contenta de haberlo logrado.

Al Nacional iba con la idea de tener un buen papel, pero al llegar ahí cambió mi expectativa y quiero seguir así, tirando bien y consiguiendo buenos resultados para mi estado y para mi país.

-Ahora hay tres controles para las Copas del Mundo, ¿sientes que es un proceso desgastante?

Tenemos tres controles del 17 al 19 de marzo, otro del 14 al 16 de abril y el último del 5 al 7 de mayo, ya muy cerca de la Copa del Mundo. En esos eventos se definirá a las cuatro personas que van a las cuatro Copas, y de estos eventos se seleccionarán a tres arqueros que estarán en el Mundial en la Ciudad de México.

Siento que los directivos lo hacen para tener a los arqueros que realmente merecen estar representando a México en las Copas y las tres personas que queden seleccionadas serán los mejores para estar en el Mundial.

-Tras el constante cambio de arqueros en la selección nacional, ¿eres consciente de que no se debe aflojar el paso?

El tiro con arco en México es un deporte donde siempre estamos cambiando de integrantes, es decir, viene un juvenil empujando fuerte y te puede quitar tu lugar, por lo tanto todos los arqueros siempre estamos luchando con el mismo objetivo. Sin embargo, he empezado con el pie derecho y espero seguir con estos resultados. En los pasados Olímpicos de Río de Janeiro aprendí a manejar la presión en situaciones de mucho control y quiero volver estar en esa justa, es decir, en Tokio 2020, para mejorar mi actuación.

-De clasificar al Mundial, ¿ya tienes planeado un objetivo en esa justa?

Me gustaría ubicarme dentro de los primeros 16 en individual y por equipos dentro de los primeros lugares, y se puede lograr debido a que tenemos muy buen nivel en las mujeres y estamos trabajando muy fuerte para dar buenos resultados. Este sería mi primer Mundial de mayores y ya he participados en dos dentro del sector juvenil, en el 2011, en Polonia, quedé en el quinto lugar individual y en el 2013, en China, me ubiqué dentro de los primeros 16. El Mundial de mayores es un reto más grande pero me entusiasma pensar en eso y dar buenas sorpresas.