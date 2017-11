Arquera mexicana iría a Tokio 2020 con Holanda

Ciudad de México

En este año, Gabriela Bayardo decidió darle un giro total a su vida ya que por cuestiones personales se mudó a Holanda y renunció a buscar ser parte de la selección mexicana que competió en el pasado Mundial de la Ciudad de México, sin embargo, la arquera se mantenía compitiendo por nuestro país en eventos internacionales, pero fue en la Copa del Mundo del 12 de este mes en Marruecos, donde decidió ya hacerlo por los Países Bajos.

"Me sentí bien en ese evento representando a otro país, es una nueva experiencia. Aclaró que no cambié mi nacionalidad y sigo siendo mexicana, solo que ahora estoy residiendo en los Países Bajos por cuestiones personales y continuaré compitiendo por este país ya que se me permite hacerlo siempre y cuando tenga una residencia aquí. En el único evento donde necesitas pasaporte es en Juegos Olímpicos", declaró Bayardo.

La arquera en esa Copa del Mundo se enfrentó en la final a Aída Román, donde la medallista olímpica se quedó con el título luego de ganarle a Bayardo por seis sets a cinco.

"El sentimiento no fue diferente al enfrentar a Aida ya que ella y yo fuimos compañeras de equipo por varios años, entonces ya nos conocemos de hace tiempo", dijo la deportista.

Bayardo en los Olímpicos de Río se quedó en la segunda ronda de manera individual, mientras que en la modalidad por equipos, junto con Aída Román y Alejandra Valencia, llegó a los cuartos de final. Ahora en este ciclo olímpico buscará estar en todas las competencias posibles y llegar a los Olímpicos de Tokio 2020, ya sea representando a México u Holanda.

"El futuro dirá ya que me gusta México, pero también me siento bien aquí en Holanda. Mi plan es seguir compitiendo en el alto nivel y los límites los pone uno mismo, yo más que enfocarme en mis rivales o al país que enfrentaré me concentro en mi competencia y en cada uno de mis disparos, ya que en la línea de tiro somos el arco y yo", señaló la atleta de 23 años de edad.

Bayardo por ahora entrena en su lugar de residencia y a pesar de que ya lleva tiempo en ese país, no deja de extrañar a México.

"Extraño el clima de México, la comida mexicana y a mis amigos. Pero ahora con los Países Bajos mi objetivo es el mismo, estar dentro de los primeros lugares, así lo hice por México y lo haré por este país. Me encantaría poder repetir mi experiencia olímpica en Tokio, París y en Los Ángeles", indicó la arquera.

Durante el tiempo que representó a México, Gabriela consiguió subirse al podio en varios eventos internacionales con el bronce por equipos en la Copa del Mundo de Colombia 2016, la medalla de oro por equipos en la Copa Arizona 2015. Ahora por Holanda ya consiguió la primera medalla de plata, la cual fue en esa Copa del Mundo en Marruecos.