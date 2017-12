Gran fiesta de freestyle se aproxima

Ciudad de México

Este domingo 3 de diciembre, la Ciudad de México después de 10 años, volverá a ser sede de la final internacional de la Batalla de Gallos, donde los mejores raperos se enfrentarán cara a cara haciendo sus mejores improvisaciones.

El B (Cuba), Eptos Uno (México), Dtoke (Argentina), Danger (México) y Residente (Puerto Rico) estarán en la competencia como jurado, donde evaluaran diferentes aspectos.

“Se evalúan muchas cosas, por ejemplo a veces se pasan de intensidad y termina siendo contraproducente. También está la cuestión de técnica de rimas, de no repetir palabras, mostrar seguridad, no trabarse. El tema de las contestaciones que sean en el momento adecuado con cierto poder de convencimiento”, explicó Dtoke, campeón de Batalla de los Gallos 2013 en entrevista para La Afición.

Esta final contará con la participación de 16 jóvenes de diferentes nacionalidades: Aczino y Jony (México), Choque y Jota (Perú), Chuty, Arkano y Skone (España), Melvin y Yenky One (Rep. Dominicana), Pepé Grillo (Chile), Redención (Bolivia), Elevin (Colombia), G (Costa Rica), Gaviria (Venezuela), Tanque (Cuba), Wos (Argentina).

La improvisación es una actividad que no tiene como tal una fórmula para preparase, sólo es cuestión de practicar y practicar, buscar nuevas palabras y temas.

“Tratas de tener una agilidad de mental activa. Yo no lo llamo entrenar, pero obviamente tratas de hacer el freestyle todos los días desde que te despiertas para ir mejorando, vas buscando rimas, palabras nuevas y simplemente es no dejar de hacerlo para no oxidar tu mente”, contó Jony, Gallo mexicano.

Al ser una competencia muy aclamada por los aficionados al rap de estilo libre, tanto los jurados como los Gallos, aseguran que el freestyle ha ido evolucionando a través de los años, ya que antes era visto una actividad para vagos y ahora tiene una mayor aceptación en la sociedad.

“El rap tiene una gran importancia porque estamos llegando a muchos jóvenes. Actualmente a los eventos de rap asisten los niños con sus padres y eso antes no se veía, por lo que ha evolucionado bastante; antes era considerado música de vagos. Y nuestro trabajo ha sido concientizar a la gente y explicarles de qué se trata este mundo y que no es nada malo, al contrario nosotros podemos dar muchos mensajes”, explicó el peruano, Jota.

El evento se llevará a cabo en la Arena México el domingo 3 de diciembre a partir de las 5 de la tarde.