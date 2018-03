Bellator 195: Gonzalez Treviño domina en el primero

Medio año después de su última aparición en la jaula de Bellator, el coahuilense Fernando González Treviño regresó a la acción en Thackerville, Oklahoma y llegó a las tres victorias consecutivas dentro de la promotora.

En una cartelera encabezada por Darrion Caldwell contra Leandro Higo por el título del peso gallo, al peleador de AKA sólo le tomó un round dominar a su rival, Armando Servin, quien se rindió de manera verbal tras una llave de brazo cerca de la mitad del asalto.

Another #Bellator195 Prelim, another finish! This one courtesy of @fergzztpic.twitter.com/Hc7tYqEqyf