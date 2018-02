El nuevo talento mexicano de AKA

CIUDAD DE MÉXICO

Pocos hablan sobre Fernando González Treviño en el MMA mexicano, pero tiene marca de 2-0 en una de las promotoras más grandes del mundo y busca la tercera el 2 de marzo en Thackerville, Oklahoma.

Originario de Piedras Negras, se mudó para estudiar en Monterrey, donde se abrieron las puertas del gimnasio AKA en San José, donde entrena hace dos años y en el camino ha vencido a Christopher Hicks y a Alexander Lopez en el escenario de Bellator.

“Hice un workout, desde que llegué me pusieron a hacer sparring con peleadores de los más experimentados de aquí y yo creo que Javier Méndez vio algo diferente en mí”, explicó González Treviño, quien ha trabajado desde el día uno la lucha, “yo creo que ya es muy difícil que me tumben, aquí hay algunos de los mejores luchadores de MMA del mundo como Daniel Cormier o Caín Velásquez y además vienen muchos de universidades importantes que ayudan a subir mucho el nivel”.

Tanto el actual monarca de las 205 libras, Cormier, como Velásquez ex campeón del peso completo han estado al pendiente de su preparación: “Caín viene mucho porque estaba el campamento de Daniel para su pelea (con Stipe Miocic), se me acerca, yo creo que porque soy mexicano y aunque no es un tipo que hable mucho, todos lo escuchan”.

El coahuilense percibe un regreso cercano para Caín pues, “viene mucho, yo creo que ya solo está esperando para entrenarse al cien y ser el mejor en su regreso”.

El coach Méndez lo arropó por recomendación de Leandro Vieira, quien visita constantemente e los alumnos del Olimpo Academy y su maestro Ubaldo “Zorro” Marroquín y lo ha asesorado en su negociación con Bellator.

“Ellos están contentos, soy un peleador que puede hacer MMA y también tengo peleas de boxeo profesional, Scott Cocker, el presidente me propuso hacer ambas dentro del nuevo contrato que esperamos firmar pronto”, agregó.

González busca ser el primer peleador nacido en México con tres victorias dentro de la jaula de Bellator y enfrentar a un top 10 del peso welter, una de las divisiones más brillantes de la promotora estadunidense.

Artemarcialista desde niño, conoció el taekwondo a los cuatro años y al conseguir su cinta negra comenzó a explorar otras disciplinas como el boxeo en su ciudad natal. Hoy se prepara para un combate en cualquier terreno ante Armando Servin: “Nunca pienso en una sola estrategia para un rival, la idea es ser más completo cada vez. Este campamento lo inicie en Piedras Negras con mi coach de boxeo y estamos cerrando fuerte acá antes de ir a la pelea”, concluyó.