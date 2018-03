Federación Mexicana de Hockey suspende a mamá de seleccionado

Ciudad de México

Un hecho poco inusual en el deporte mexicano fue protagonizado por parte de la Federación Mexicana de Hockey y su presidente Joaquín Ángel de la Garma San Millan, quienes emitieron un comunicado en el que vetan dos meses a la señora Rosana López Guevara, madre de un jugador de 10 años seleccionado nacional, de toda actividad relacionada con su organización.

La razón de esta sanción, según la notificación, obedece a que la señora López "ha mostrado una actitud y comportamiento reprochable para una persona que asiste a observar los eventos organizados o avalados por esta federación. Ha mostrado falta de educación, llegando hasta proferir palabras y gritos altisonantes y groseros en contra de jugadores, entrenadores, árbitros y familiares de otros jugadores, inclusive se metió a un área restringida a jugadores y entrenadores".

El propio comunicado advierte que, en caso de que la madre del pequeño viole la suspensión, tanto ella como el jugador del equipo Mapaches de Querétaro quedarán fuera de toda actividad federada por un lapso de un año, situación que preocupa a Rosana López, pues teme que su hijo deje de practicar este deporte al cual lleva dedicado desde los cuatro años.





"Es bastante preocupante, bastante molesto como mamá, porque están coartando mi derecho basado todo en una mentira. Lo que están intentando con esto es que mi hijo no siga jugando, eso es lo principal que están buscando, realmente los preocupante para mí es que mi hijo no pueda hacer lo que apasiona", dijo la señora López a La Afición.

En su versión de los hechos, la mamá de Iñaki García López asegura que todo deriva de un conflicto con el padre del portero de otro equipo en la Ciudad de México, con el cual hay cierta rivalidad por la hegemonía que el club de su hijo mantiene sobre ellos.

"Mi hijo tiene 10 años y 6 jugando hockey, él es portero del equipo Mapaches de aquí de Querétaro y hay una situación con el club Osos de la Ciudad de México, en donde hay una situación de cierta competencia. Se ha hecho un conflicto ahí porque, afortunadamente, para mi club, siempre ganan los niños de Querétaro, hay una situación de conflicto con el papá de este niño que es el portero del otro club, entonces obviamente está molesto porque pierde el equipo", señaló.





En los últimos enfrentamientos entre Mapaches de Querétaro y los Osos de la Ciudad de México, el padre que señala Rosana López se acercó a reclamarle a su esposo, pidiéndole que no fuera tan efusiva con sus gritos de apoyo o habría consecuencias por ello.

"Resulta que hace 15 días jugamos nuevamente en la Ciudad de México en la pista de Santa Fe y jugamos contra ellos dos partidos, nuevamente el equipo de Querétaro les gana y este señor estaba muy molesto, habla con mi esposo y le dice '¿sabes qué? Necesito que le digas a tu esposa que ya estoy harto de ella por sus excesos de festejos. Si no se calma, esto se va a donde se tenga que ir', mi esposo le preguntó si yo lo había ofendido y dijo que 'no, pero ya estoy harto de ella', entonces creo que de ahí deriva la carta que se emite por parte de la federación", dijo.





La competencia no solo es a nivel de clubes, pues para la madre de Iñaki, hay cierta informidad por el destacado rendimiento de su hijo a nivel selección nacional, donde realizó una buena actuación con el equipo Peewee (nombre del Tri) en el pasado Mundial de la especialidad celebrado en Quebec, Canadá.

"Acabamos de llegar hace menos de un mes de Quebec, justamente es seleccionado nacional, venimos de allá, y fueron dos porteros y este niño que te digo, llegan muy molestos porque Iñaki lo hizo mejor en el Mundial, están muy molestos porque hemos ganado todos los nacionales y en vez de querer intentar apoyar a su hijo en entrenamientos o deportivamente, creo yo que la mejor forma que encuentran de estar fastidiando es de esta manera", lamentó.





"LEGALMENTE NO TIENEN RAZÓN"

Para Rosana López, no hay fundamentos en la sanción impuesta por parte de la Federación Mexicana de Hockey, pues nunca fue advertida previo a la misma, además de que asegura que no presentaron ninguna prueba con la que puedan evidenciarla.

"La federación la emite (la sanción) pero de una manera incorrecta, inapropiada, porque están mintiendo, están hablando de que en reiteradas ocasiones me han llamado la atención de proferir malas palabras, hablarle mal a los jugadores y a los papás, cosa que no es cierta. En seis años que tengo en este deporte con mi hijo jamás ha sucedido", insistió.

La madre reiteró que el padre del portero del equipo rival es quien está detrás del castigo, especulando, incluso, sobre una posible amistad con el presidente del organismo, Joaquín Ángel de la Garma.

"El papá del portero de Osos junta firmas con los papás de su equipo y meten una carta a la federación, donde yo creo que por ser amistad del presidente de la federación, él emite la carta, pero si hubiera sido otra persona, lo someten a investigación, creo yo. Mi problema es que, aparte de que es mentira, el presidente Joaquín de la Garma se preste a este tipo de situaciones".





ACUDIRÁ A LA CONADE

Para ser más específicos, Rosana López ejemplificó algunos de los gritos que dice durante los partidos, los cuales, admite, "son enérgicos pero nunca para ofender".

"Todo el tiempo le estoy gritando a mi equipo, todo el tiempo estoy echándole ánimos a mi hijo, todo el tiempo le digo a los demás niños a los que pertenece mi hijo, 'venga, equipo' y 'corre, qué estás esperando' o a mi hijo: 'corre, achica,' eso es lo que les molesta", confesó.

La mamá del pequeño arquero asegura que cuenta con el apoyo de los padres del equipo, y advierte que acudirá a la Conade para que se esclarezca el caso.

"Todos los papás del equipo de Mapaches y del otro equipo de aquí de Querétaro me decían que cómo, que es imposible, me pedían que hiciera una carta, estaban ciertamente muy molestos por lo mismo. Voy a ir a la Conade, porque no voy a cumplir un castigo que no merezco, que no merece mi hijo y que no hay manera adecuada de sustentar las tonterías que están intentado hacer", dijo molesta.

Por último, Rosana admitió preocupación por el pequeño Iñaki, quien ha tenido que disputar sus últimos cinco encuentros sin si apoyo tanto en la grada como con el pesado equipamiento de un portero de hockey sobre hielo, aunque admite que de momento respetará su sanción, pues no quiere perjudicar a su hijo con un posible veto de un año.





"No pude entrar, no voy a exponer a mi hijo, un niño de 10 años que todavía necesita el apoyo para colocarse el equipo, a que por una negligencia mía el pueda dejar de jugar. Yo soy la que lo llevo a entrenar, la que se encarga de todo eso con él, la que lo ayuda a cambiarse soy yo, este fin de semana lo sometieron a que él entrenara solo, él se cambiara solo, porque yo no puedo entrar", finalizó.

HIOM