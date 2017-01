Cartelera de Fantasticamanía 2017

Ciudad de México

Fueron anunciados los encuentros de la gira conjunta del Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling, denominada Fantasticamanía, donde elementos de ambas empresas se enfrentarán en diferentes ciudades de Japón.

Destaca que se pondrá en juego el Campeonato Mundial Ligero que ostenta Dragon Lee ante Bárbaro Cavernario y el Campeonato Mundial Completo que pertenece a Máximo Sexy, quien enfrentará al Hechicero.

Además, los Ingobernables de Japón se reencontrarán en diferentes fechas con el líder de la facción Rush.

Este es el calendario de Fantasticamanía 2017:

Viernes, 13 de enero

Esion Arena Osaka, Osaka



-Soberano Jr. y Henare vs. Raziel y Jado

-Stuka Jr., Jushin "Thunder" Liger y Tiger Mask IV vs. Ephesto, Okumura y Gedo

- Blue Panther Jr. con David Finlay vs. Los Ingobernables de Japón (Evil y Sanada)

- Dragon Lee y Titán vs. Los Ingobernables de Japón (Hiromu Takahashi y Bushi)

- Místico, Volador Jr. y Kushida vs. Último Guerrero, Euforia y Bárbaro Cavernario

- Atlantis y Máscara Don (Manabu Nakanishi) vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y Rush)

- Máximo Sexy, Hiroshi Tanahashi y Ryusuke Taguchi vs. Kazuchika Okada, Hechicero y Will Ospreay

Sábado, 14 de enero

Ehime World Trade Center, Ehime



- Jushin "Thunder" Liger y Henare vs. Ephesto y Jado

- Soberano Jr. con David Finlay vs. Raziel y Gedo

- Blue Panther Jr., Tiger Mask IV y Ryusuke Taguchi vs. Los Ingobernables de Japón (Sanada, Evil y Bushi)

- Dragon Lee y Stuka Jr. vs. Bárbaro Cavernario y Okumura

- Volador Jr. y Máximo Sexy vs. Último Guerrero y Hechicero

- Atlantis, Titán y Máscara Don vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y Rush)

- Hiroshi Tanahashi, Kushida y Místico vs. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Euforia

Domingo, 15 de enero

KBS Hall, Kyoto



-Blue Panther Jr. y Henare vs. Ephesto y Raziel

- Stuka Jr. y Jushin "Thunder" Liger vs. Okumura y Jado

- Titán, Kushida y Ryusuke Taguchi vs. Los Ingobernables de Japón (Hiromu Takahashi, Sanada y Bushi)

- Dragon Lee y Tiger Mask IV vs. Bárbaro Cavernario y Gedo

- Místico y Máximo Sexy vs. Euforia y Hechicero

- Atlantis, Soberano Jr. y Máscara Don vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Evil y Rush)

- Hiroshi Tanahashi, David Finlay y Volador Jr. vs. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Último Guerrero

Lunes, 16 de enero

Nagoya International Conference Hall, Aichi

- Jushin "Thunder" Liger, Tiger Mask IV y Henare vs. Raziel, Jado y Gedo

- Stuka Jr. con David Finlay vs. Ephesto y Okumura

- Soberano Jr. y Ryusuke Taguchi vs. Los Ingobernables de Japón (Sanada y Bushi)

- Blue Panther Jr. y Máscara Don vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y Evil)

- Místico, Volador Jr. y Máximo Sexy vs. Último Guerrero, Euforia y Hechicero

- Atlantis y Titán vs. Los Ingobernables de Japón (Hiromu Takahashi y Rush)

- Hiroshi Tanahashi, Kushida y Dragon Lee vs. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Bárbaro Cavernario

Viernes, 20 de enero

Korakuen Hall, Tokio



- Blue Panther Jr. y Henare vs. Ephesto y Will Ospreay

- Soberano Jr., Jushin "Thunder" Liger y Tiger Mask IV vs. Raziel, Jado y Gedo

- Máximo Sexy y Stuka Jr. vs. Hechicero y Okumura

- Combate en memoria de Black Cat: Hiroshi Tanahashi, Kushida, David Finlay, Ryusuke Taguchi y Atlantis vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Sanada, Evil, Bushi y Rush)

- Místico, Volador Jr. y Juice Robinson vs. Último Guerrero, Euforia y Kazuchika Okada

- Titán vs. Hiromu Takahashi

- Combate por el Campeonato Mundial de Peso Ligero del CMLL: Dragon Lee (c) vs. Bárbaro Cavernario

Sábado, 21 de enero

Korakuen Hall, Tokio



- Blue Panther Jr., Jushin "Thunder" Liger, Tiger Mask IV y Henare vs. Ephesto, Raziel, Jado y Gedo

- Stuka Jr. vs. Okumura

- Kushida, Ryusuke Taguchi y Soberano Jr. vs. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Bárbaro Cavernario

- Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson, David Finlay, Dragon Lee y Titán vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, Sanada, Evil y Bushi)

- Místico y Volador Jr. vs. Último Guerrero y Euforia

- Atlantis vs. Rush

- Combate por Campeonato Mundial Completo del CMLL: Máximo Sexy (c) vs. Hechicero

Domingo, 22 de enero

Korakuen Hall, Tokio



- Blue Panther Jr., Soberano Jr. y Henare vs. Bárbaro Cavernario, Jado y Gedo

- Stuka Jr., Jushin "Thunder" Liger y Tiger Mask IV vs. Hechicero, Okumura y Raziel

- Dragon Lee y Titán vs. Los Ingobernables de Japón (Hiromu Takahashi y Bushi)

- Máximo Sexy, Juice Robinson y Ryusuke Taguchi vs. Kazuchika Okada, Will Ospreay y Ephisto

- Hiroshi Tanahashi, Kushida, David Finlay y Atlantis vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Sanada, Evil y Rush)

- Místico vs. Euforia

- Volador Jr. vs. Último Guerrero