Adame y Barba triunfan en la Plaza México

Ciudad de México

Corrida de Navidad que resultó más interesante de lo que se esperaba, en la que los mexicanos Fabián Barba y Gerardo Adame cortaron con todo merecimiento una oreja cada uno y su compañero Antonio Romero no aprovechó el mejor estado y se fue de vacío.



Con una entrada muy pobre se lidiaron seis toros de Rancho Seco bien presentados y desiguales, cuatro sin raza y deslucidos y dos buenos, el tercero que se vino abajo al final y el quinto que fue el mejor ejemplar de este encierro.



Barba, estuvo en torero toda la tarde, con firmeza, entendiendo a los toros y sacándoles el mayor partido. En el primero una labor que estuvo por encima de su enemigo para ser aplaudido y al cuarto lo entendió y con torería le hizo la faena y se entregó en la estocada, sufriendo un palizón y se llevó una oreja a toda ley.



Romero, sin duda valiente, bien en el segundo soso y con peligro sordo con destellos y mató de estocada para palmas, no estuvo a la altura del quinto al que no terminó por entenderlo pues en lugar de dejarle la muleta en cara se iba con ella y terminó sin convencer. Acertado con el acero y palmitas.



Adame, con el tercero estuvo lucido con el capote y una faena en con empaque y con buenos momentos y mejor aún cuando el toro vino a menos y se dio un arrimón, estocada y una oreja que se le festejó con calor. Con el sexto otro toro topón y soso, el chamaco decidido y con entusiasmo hizo un esfuerzo que no tuvo eco. Mató de estocada y dos descabellos. Palmas finales.



Al concluir el paseo, se ofreció un minuto de aplausos en memoria de ese esteta del toreo que fue Juan Silveti Reynoso que murió en la noche del día 24. Descanse paz esta sólida figura del toreo valuarte de una dinastía mexicana.