Invitan al 'Retador Games' en la Expo Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango

La explanada de la Expo Feria de Gómez Palacio, será la sede de la primera edición de la competencia de Crossfit "Retador Games" que se desarrollará los próximos sábado 21 y domingo 22 de enero, para lo cual están invitados todos los competidores de los box'es de la Comarca Lagunera.

Así se anunció la mañana de este lunes, se dijo, se espera a más de un centenar de competidores de box'es de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.

Alejandra Ramírez, coordinadora del evento, informó que el torneo se dividirá en cuatro categorías y en ambas ramas.

Las categorías a participar son las siguientes: Intermedios, Masters, Avanzados y RX, premiándose en efectivo y en especie, a los tres primeros lugares de cada sector.

Ahí, los competidores serán evaluados por sus habilidades en las pruebas de Deadlift, Snatch, Clean and Jerk, Ground to Over Head, Sdhp, Thrusters, KB Snacht, KB Swing, Wall Ball Shots, Pull Ups, Toes to Bar, Knee to Elbow, Sled Push/Pull, Rope Climb, Double Unders, Row y Single Unders.

