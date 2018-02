Estudiante tarahumara elaboró medallas del medio maratón

Ciudad de México

Un beneficio integral obtiene Candelario Campos con la Carrera Tarahumara 21k, cuya sexta edición se desarrolló en Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León, al diseñar y hacer más de 300 medallas para los participantes de este medio maratón.

Unas cinco mil personas tomaron la salida, entre quienes recorrieron la ruta de 21 kilómetros y quienes solo la de cinco, y cada una de ellas recibió su medalla, la cual es tallada en madera y tiene diferentes figuras, como tortugas, conejos y pájaros carpinteros, entre otras imágenes.

Desde hace tres años Campos Quintero participa en la elaboración de las preseas y este año realizó más de 300, las entregó y recibió un estímulo de la empresa organizadora de la carrera, la cual dona todo lo recaudado por concepto de inscripción a la Fundación José A. Llaguno, la cual apoya a tarahumaras.

"Me dieron un apoyo y me alcanzó para comprar una computadora de 20 mil pesos. Estudio arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León y por eso me pidieron que instale el programa autoCAD para mis tareas y demás trabajos", expresó el originario de Norogachi, comunidad perteneciente al municipio Guachochi, en el estado norteño de Chihuahua.

Abundó que "con esta computadora ya tengo la herramienta para presentar mejor mis trabajos, aprender más y seguir con mis buenas calificaciones, porque me faltan dos años y medio para terminar".

Candelario participó en los 21k, donde quedó segundo en la categoría de 15 a 35 años, con un tiempo de 1:26:21 horas y, naturalmente, recibió una de las medallas que los artesanos tarahumaras hacen con sus diestras manos, escofinas y limas.

Él es parte del programa de becarios de la Fundación José A. Llaguno, institución que atiende a niños desde su participación en la primaria hasta llegar a la universidad.

"Es muy bonito que apoyen a personas que quieren salir adelante", dijo el rarámuri, quien en Monterrey vive en una casa de estudiantes y tiene planeado regresar a su comunidad a devolver todo el apoyo recibido por la fundación, al desarrollar programas para sus conciudadanos.