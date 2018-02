Estadunidense sufre aparatoso accidente en Pyeongchang

La estadunidense Emily Sweeney protagonizó un accidente en la última serie del luge femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, que obligó a los organizadores a interrumpir momentáneamente la prueba para que los médicos la pudieran atender junto al canal de hielo.

Sweeney buscaba mejorar su décimo tercer puesto parcial en la última bajada de la competencia, pero el trineo se le desbalanceó y chocó contra una de las paredes. Cuando intentó corregir la marcha, el pequeño vehículo se cruzó en el canal y salió despedido hacia el otro costado, lo que terminó con Sweeney despedida y el trineo volcado.

Here’s the crash from #TeamUSA’s Emily Sweeney..tough to watch. She thankfully got up and walked away under her own power. pic.twitter.com/OPhBecxanr