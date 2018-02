Esposos celebran Día de San Valentín sobre pista de patinaje

Alexa Scimeca y Chris Knierim, quienes son pareja en Patinaje Artístico, y que además están casados, celebraron de una forma muy peculiar el Día de San Valentin.

En lugar de tener una cita o cenar juntos, la pareja estadunidense buscaba clasificar a la fase de medallas de la prueba de parejas mixto, en Patinaje Artístico, dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.

Luego de finalizar su sprint, Chris Knierim le obsequió un oso de peluche y una carta a su esposa, Alexa Scimeca, esto tras lograr su clasificación a la etapa de medallas.

Chris Knierim and Alexa @Scimeca_Knierim are first-time Olympians, though after a health scare the married pairs team feels lucky to be competing at all. Watch their story in this episode of the AP's "The Olympians." https://t.co/XfMZMHxYv6#MeetTheOlympianspic.twitter.com/J1sa3BLAXK