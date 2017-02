Esgrimistas sabían que Conade no las apoyaría en Copa del Mundo en EU

Ciudad de México

Tras el recorte de presupuesto federal al deporte en México, lo que ha provocado que la Conade haga un ajuste en los campamentos y competencias solicitados por las federaciones nacionales, es decir, de 450 millones de pesos que costará en el año las peticiones hechas por las Asociaciones Civiles, el organismo que dirige Alfredo Castillo piensa reducir esto en 145 millones.

Esta situación provocó que la Conade no contemplara la Copa del Mundo de Esgrima en Nueva York realizada hace unos días, pero ello no impidió que las deportistas buscaran la manera de acudir al evento e ir por los puntos que reparte el certamen.

Así, las atletas Úrsula González, Julieta Toledo y Paola Pliego decidieron asistir por su cuenta y con el apoyo de sus estados viajaron a Estados Unidos para competir en dicha Copa del Mundo, además, las tres eran conscientes de que debían pagar su inscripción en el evento.

Sin embargo, Pliego desató una polémica en sus redes sociales donde dijo que la Federación Mexicana de Esgrima (FME) no las inscribió para la participación por equipos ya que para hacerlo se debía pagar una cuota, que según ella, la Asociación Civil debía cumplir, pero las deportistas se habían comprometido por escrito que cubrirían sus gastos, incluyendo el pago de esa inscripcion.

"Sabíamos que la competencia no sería apoyada por la Conade ni por la federación, entonces nos avisaron desde hace unas semanas que debíamos buscar el apoyo y con ello asumimos que las inscripciones también correrían por nuestra cuenta, y si yo estaba inscrita por equipos debía pagar mi parte. De último momento Paola Pliego no lo quiso hacer porque ella creía que la Federación Mexicana debía realizarlo", declaró Toledo.

En la prueba por equipos se debió pagar una cuota de 498 dólares por la inscripción de cada conjunto compuesto por tres atletas, el cual se divide en partes iguales este monto, es decir, 166 dólares.

Toledo mostró su molestia tras la decisión de último momento de Paola Pliego de no pagar su parte que le correspondía, ya que tras no participar, el equipo mexicano se vio perjudicado al descender del sitio ocho al 11 del ranking mundial. Además se debe pagar una multa a la Federación Internacional de Esgrima de 600 dólares por haber estado inscrito el equipo en el evento y no participar.

Incluso, existe un documento de la Asociación Queretana de Esgrima dirigido a la FME para que la atleta fuera inscrita y que en caso de que la Conade no aportara los recursos, la Asociación Estatal se haría cargo de ellos.

"Perdimos posiciones y por una diferencia muy grande, puntos. Nos ha costado mucho trabajo obtener esas unidades y perderlos así, solo porque una vez en tu vida tengas que poner dinero para una inscripción. Ni modo, se debe sacrifi car a veces algo como el dinero para continuar sobresaliendo. Yo estoy molesta con la situación porque perdimos puntos y si alguien tiene inconformidad por pagar, lo hablas con días de anticipación", explicó Toledo.

La esgrimista mencionó que esta situación de ir por voluntad propia a los eventos, y donde están conscientes de cubrir sus gastos e inscripción, ha pasado en otras ocasiones.

"Yo ya tiré dos competencias de adultos y dos juniors, sin el apoyo de Conade, sino con el de mi estado que es Baja California. Es lo lógico y si quieres seguir compitiendo y manteniéndote en el ranking debes competir, y es por ello que buscamos la manera de estar en los eventos internacionales", manifestó.

El siguiente certamen que tendrán las esgrimistas será en Atenas, el 22 y 23 de febrero, donde esperan ser apoyadas.

"Todavía no sé si hayan aprobado el presupuesto, espero que sí, para que ya no vuelvan a suceder este tipo de cosas".