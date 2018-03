Nataly Michel ve mejoría en su nivel

Ciudad de México

La esgrimista mexicana Nataly Michel Silva no se arrepiente de haber tomado la decisión de irse a la aventura a Italia, con la finalidad de subir de nivel competitivo al sentir que el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde entrenó varios años, ya le había ofrecido todo lo que le podía dar.

La jalisciense mencionó que esta etapa de preparación, la cual lleva un mes, se vio reflejado ahora en el Torneo Satelite de Esgrima, que se realizó en Barcelona, donde obtuvo el séptimo lugar. En la modalidad de florete, Silva dejó en el camino a la española Natalia Vicente 15 toques a 1, luego a la británica Chloe Dickson (15-10), a la irlandesa Anna Lee (15-10), pero luego cayó ante la colombiana Van Erven (12-15).

"Estoy contenta con las mejorías que he tenido, obviamente quería ganar esa competencia, donde tuve buenos combates y creo que nunca se había tirado una copa satelital con tan buen nivel. Perdí con la colombiana, quien ganó la competencia, estuvimos en un combate muy cerrado y en el último momento marcó ella la diferencia. Estoy muy contenta por irme a Italia a entrenar y he visto mejorías desde mi confianza hasta cosas técnicas y tácticas, las cuales he estado aprendiendo en los últimos días", declaró la esgrimista nacional.

Silva ya tiene más de un mes entrenando en ese país, y este fin de semana tendrá el Grand Prix en Anaheim, California, donde se reunirán cerca de 300 participantes. En dicho certamen Nataly volverá a probar sus mejorías que ha tenido en los entrenamientos en Europa.

"Estuve durante casi un año fuera de competencia por lo de la rodilla y lo que he vivido en Italia me ha gustado bastante, ya que entrenó con las mejores del mundo. Al final estoy contenta de seguir en ese país y lista para lo que viene", mencionó.

Después de ese evento en Estados Unidos, la esgrimista espera que ya se haya resuelto el tema de su visa para que le permita obtener un empleo en Italia y así generar dinero ya que ella se está pagando sus propios gastos de hospedaje y alimentación, además de sus entrenamientos. En caso contrario, busca que sus resultados sean una buena justificación para que las autoridades deportivas la apoyen para continuar en preparación en dicho país.

"La Federación Mexicana de Esgrima y la italiana trabajan para que me den la visa, y espero que se vayan mejorando los resultados para recibir un apoyo del gobierno y así continuar viviendo acá o que mi visa me permiso para poder trabajar. La vida es cara por acá y siempre hay un imprevisto que te hace gastar de más", explicó la atleta.