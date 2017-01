Ernesto Boardman, enfocado en el Mundial

Ciudad de México

Después de su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde se quedó en la primera ronda, Ernesto Boardman ha tomado el lado bueno de la experiencia y se ha puesto como objetivo pelear por una medalla en el Campeonato Mundial que se realizará en octubre en la Ciudad de México.

"Río me dejó muchas cosas, en el match individual me puse muy nervioso, lo que nunca había sentido en mi vida, es algo que me queda como enseñanza y que ya puse en práctica dentro de la final de la Copa del Mundo; por lo tanto, esa justa olímpica la tengo presente para que no se me olvide lo que debo hacer y seguir adelante", declaró el arquero nacional.

Agregó: "Sería mi segundo Mundial al tener la experiencia de competir hace dos años en Dinamarca, donde me quedé en la ronda de 16, no me fue mal, pero quiero mejorar ese rendimiento; en esa justa mundialista me sentí cómodo, tirando puntuaciones altas y entré al repechaje para el pase olímpico. Es una motivación el tirar en tu país y eso te inspira para echarle más ganas a los filtros y clasificar, y ya logrado ese boleto se debe conseguir un buen resultado".

Hace unos días, el equipo mexicano de tiro con arco comenzó la concentración en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano y seguirá ahí hasta que se defina el conjunto que participará en los eventos internacionales.

"Me siento muy bien, hice unos cambios en la técnica y estoy trabajando en eso, lo cual me hace sentir más fuerte y más constante en mis tiros. La próxima competencia es en Las Vegas, voy por mi cuenta, porque tengo entendido que Conade no nos apoyará en este evento", señaló.

"Después de eso viene el Campeonato Nacional, donde empieza el proceso para el Campeonato del Mundo, después el Grand Prix de México sería el segundo filtro y terminando se define quiénes van a las Copas del Mundo", mencionó.

El coahuilense piensa ir paso a paso en este ciclo y no adelantarse al decir que buscará competir en otros Olímpicos. El arquero es consciente que en México nadie tiene el puesto seguro, al surgir nuevos talentos de manera constante.

"No he pensado mucho en buscar otros Olímpicos, sino que me he enfocado en lo que hay este año, en el 2018 serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, y ahí hay que empezar el ciclo olímpico con el pie derecho", dijo.

Por otra parte, Luis Eduardo Vélez formalizó su cargo como entrenador nacional. Después de un año de ser auxiliar del coreano Lee Wong, el ex arquero pasa a ser el titular de la selección mexicana varonil, con la finalidad de aportar su experiencia a las nuevas generaciones.

El jalisciense cosechó triunfos importantes como deportista, participó en dos Juegos Olímpicos, así como en tres justas panamericanas, tres Centroamericanos y siete Copas Mundiales.

Uno de sus mejores resultados fue la medalla de oro en la final de la Copa del Mundo en Lausana, Suiza, en la modalidad de arco recurvo, al lado de la subcampeona olímpica de Londres 2012, Aída Román.

"Tenemos muy buen nivel en el tiro con arco y es momento que se empiece a hacer una escuela mexicana de entrenadores, no considero viable el seguir trayendo extranjeros, ya que México tiene el talento y hay que aprovecharlo", puntualizó Vélez.

Mejorar el nivel de competencia de las jóvenes promesas, es uno de los objetivos que tiene Eduardo, ahora al frente de la selección mexicana.

"La Olimpiada Nacional ha servido para promover este deporte y más niños ya lo practican, pero todo esto debe tener una planificación, para que se tengan buenos resultados, estoy convencidísimo de eso, y también, que vamos por buen camino para conseguirlo", finalizó el entrenador nacional.

