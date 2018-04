Goyito, respaldado

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Pasaron tres años para que Erik ‘Goyito’ Pérez volviera a pelear en Monterrey, pero ésta vez es el estelar en Combate Américas, promotora estadunidense enfocada al mercado latino que lo ha convertido en su estandarte.

El regreso además tiene un sabor a revancha, pues enfrenta a DJ Fuentes en el cierre de la cartelera de “Combate Estrellas II”; el estadunidense lo venció hace 7 años, cuando pelearon en McCallen, Texas.

“A lo mejor en otras compañías no me lo merecía como UFC, ahora vengo con los mejores de Latinoamérica, Combate Américas viene y estoy bien emocionado porque me dieron esta oportunidad y no los voy a defraudar”, compartió Pérez Ruvalcaba tras el pesaje oficial.

En ésta ocasión tendrá una esquina de lujo, con el ex campeón del peso gallo Dominick Cruz, su coach en Alliance MMA, Eric del Fierro, el entrenador de jiujitsu brasileño ‘Boogeyman’ Martínez y Miguel Reyes, encargado de su boxeo. Además si hermano Iván estará en las preliminares ante Ricardo Arreola.

Tener el apoyo de todas esas figuras en este momento le conmueve, “pues la verdad es algo muy grande, que vengan solo a hacerme esquina. Yo venía entrenando desde hace casi un año y medio y que vengan los que me acompañan desde que me mude a San Diego es genial. Me preparé como si enfrentara al mejor del mundo, voy a hacer lo que se hacer, una pelea inteligente y destrozar a mi oponente poco a poco”, agregó el nacido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Luego de siete años, volvió a mirar a los ojos a Fuentes, cuyo mayor logro como profesional es haberlo vencido en aquel entonces, pero hoy Pérez se siente respaldado y con trabajo superior.

“La verdad si me enoja un poco porque sigue hablando de eso y éramos peleadores muy diferentes. He tenido una evolución muy grande, yo ya lo vi en sus ojos, sé que va a perder. La preparación es muy importante, se ve en su cuerpo que no está bien preparado, en sus ojos que no está bien preparado”, valoró el peleador que dejara marca de 7-2 en su paso de 6 años por UFC.

El apoyo del público lo tiene garantizado, ya lo mostraron en 2015 cuando venció a Taylor Lapilus en el octágono y ahora además se nota su gran forma física, luego de cambiar a una dieta vegana para evitar la agresividad del corte. La mete as una pelea inteligente para ganar: “El nocaut llega solo, la sumisión llega sola”, finalizó.

Cuatro peleadores sufrieron para dar el peso, entre ellos Alejandro ‘Gallito’ Flores, y Ricardo ‘Loco’ Arreola, ambos regiomontanos que fueron multados con el 30 por ciento de su bolsa. Adicionalmente, Flores tiene que dar un límite de 150 libras antes de las 14:00 horas de hoy para evitar una segunda sanción por otro 20 por ciento de su premio económico.





Combate Estrellas II

20 de abril del 2018

Gimnasio Nuevo LeónUnido

RESULTADOS DEL PESAJE

Estelares

Érik Pérez (135.5) vs. DJ Fuentes (135.2)

Fabián Galván (134.7) vs. Marcelo Rojo (135.5)

Melissa Martínez (115) vs. Ivanna Martinenghi (116.8)*

Preliminares