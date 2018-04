Muestra Goyito Power en el Palacio Sultán

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Tras una semana de gira, los Sultanes de Monterrey regresaron a su casa el remodelado Palacio Sultán y lo hicieron con un invitado de lujo: Érik ‘Goyito’ Pérez.

El peleador de Combate Américas fue el encargado de lanzar la primera bola en el Juego 1 de la serie contra los Generales de Durango, y agradeció la invitación de la directiva de la novena regia.

“Me sentí muy bien, estaba calentando, un poco nervioso por la gente, que no la fuera a regar, pero salió muy bien el tiro. Me encantó que me invitarán a lanzar la pelota, es todo un placer y un orgullo que me traigan aquí al Estadio Sultán, de tanta historia en Monterrey”, dijo.

El peleador de 28 años, quien debutó en la promotora de artes marciales mixtas el pasado viernes con una victoria por nocáut técnico sobre DJ Fuentes, quedó impactado con el remodelado Palacio Sultán y recordó que en su niñez practicó el Rey de los Deportes.

“Es un estadio de primer mundo. Practiqué un tiempo béisbol, tenía 12 años. Lo que bien se aprende, no se olvida”, agregó.

Goyito se dijo seguidor del equipo de Monterrey por ser el equipo de su tierra: “ Soy fanático de los Sultanes, es mi tierra y yo soy sultán”, enfatizó.

Esta temporada, Sultanes ha tenido invitados de lujo para lanzar la primera bola en sus juegos, figuras de la talla de Israel Jiménez, Joe Girardi, Rey Mysterio y Alberto del Río han estado presentes.