Eréndira Ordóñez espera una guerra

Ciudad de México

Poco después de convertirse en campeona nacional de sambo en tres ocasiones, Eréndira Ordóñez hizo la transición a las artes marciales mixtas y actualmente entrena en Coca Fuego Team, donde se prepara para enfrentar a Amanda Serrano en su debut en Combate Américas el 13 de abril en Los Ángeles, California, durante la cartelera estelar de Combate Estrellas 1.

'Aketzalli', como la conocen dentro de la jaula, comparte con La Afición el orgullo que para ella significa llegar a la promotora internacional y tener la oportunidad de poner su bandera en alto: "Estoy muy feliz porque me están dando la oportunidad de debutar en Combate Américas y de representar a México en otro país, contra alguien que es muy famosa y fuerte".

Para su primera pelea, estará enfrentando a la puertorriqueña, quien tendrá su debut en MMA: "Estamos trabajando de todo. Cardio, fuerza, velocidad y técnica, para estar preparados por si la pelea se llega a dar arriba o abajo".

Serrano ha sido campeona simultánea en boxeo, pues se ha coronado en cinco divisiones diferentes. La mexicana confía que el que su rival venga de una disciplina diferente puede ser favorecedor:

"Yo sé que ella es boxeadora, pero esto es MMA. Me gusta pelear arriba, el intercambio de golpes, conectar con rodillas, codos y dar patadas. Si el combate se llega a desarrollar de pie, va a ser una guerra; si se da a ras de lona, a mi me encantan las sumisiones. Soy cinta naranja en luta libre, así que a donde ella quiera llevar la pelea, yo voy a estar preparada", explicó.

Sin embargo, Ordoñez asegura no estar confiada durante su preparación para esta pelea: "Pienso que tengo un poco de ventaja porque llevo más tiempo entrenando MMA, pero no me voy a confiar", finalizó.

La cartelera de Combate Estrellas 1 contará con la participación de dos mexicanos más, pues Pablo Sabori y Rafael García están programados para participar en el evento.