En 2017, "pueden esperar lo mejor": Germán Sánchez

A la espera de recuperarse totalmente de su operación en el hombro derecho, Germán Sánchez ya piensa en volver a la plataforma más fuerte que nunca para 2017. En plática con La Afición, el doble medallista olímpico y mejor clavadista mexicano en la actualidad, compartió algunos de sus objetivos para el próximo año.



Aunque de momento está totalmente enfocado en su recuperación, el "Duva" afirma que de estar listo para los próximos Campeonatos Mundiales de Natación de 2017, México puede esperar lo mejor de él como competidor.

¿Qué puede esperar la gente que quiere verte en acción luego de un año tan bueno para ti como fue el 2016?

"Pueden esperar lo mejor, no te puedo decir un resultado porque ahora entiendo que hasta los mejores del mundo pueden fallar, todo pasa en este deporte. Lo único que le digo y le prometo a la gente todos los días es que daré lo mejor en cada entrenamiento. Así es como vería las próximas competencias, que la gente sepa que dejo todo en cada entrenamiento y cada salto.



"Sin embargo si se da el caso de que no pueda competir en el siguiente año, pues no me da miedo, tal vez pueda dejar de competir en este mundial. Yo sé que podré recuperar el nivel para competir mejor después de recuperarme. Me veo con un mejor nivel. Tendré un mejor trabajo físico y eso me permitirá sacar nuevos clavados".

Después de un año tan exitoso, ¿qué conclusión te queda para enfrentar el ciclo olímpico de cara a los que podrían ser tus cuartos Juegos consecutivos?

"La conclusión o lo que aprendí es que ahora sé ver las competencias como una última oportunidad. Nadie me asegura volver a Olímpicos, incluso hoy nadie me asegura que estaré en Tokio. Cuando estaba en Río dentro de mí decía 'si es que se me tiene que salir el hombro, que pase'. Ahora sé que muchas personas quisieran estar en unos Juegos Olímpicos y decidí vivir cada momento.

"La competencia a la que todos aspiran son los Juegos Olímpicos, eso lo saben todos. Lo que viví en este ciclo me hizo aprender eso aún más. Quizá no estuve en Centroamericanos o Panamericanos, pero gané mi segunda medalla y en eso debo enfocarme".

Cuando ya tienes dos medallas de plata, ¿qué puedes pedirle al nuevo ciclo olímpico?

"Creo que mantenerse, eso es lo mejor y es lo que pediría. Mucha gente se preguntaba cuándo iba a lograr algo en individual y pues ya demostré que tengo todo para competir en solitario. Tengo dos medallas de plata y queda un peldaño más, el oro. Entiendo que dar todo es la llave del éxito, pero quiero disfrutar todo lo que hago", finalizó.



Fue hace dos semanas cuando Germán entró al quirófano en Nueva York para tratar de corregir una lesión crónica que lo ha aquejado durante gran parte de su carrera, esto debido a que su condición de hiperflexibilidad ha facilitado el desgaste de algunas de sus articulaciones como la del hombro derecho.



Ahora con su recuperación en curso, Germán no descarta el participar en los próximos Campeonatos Mundiales de Natación 2017, mismos que originalmente se festejarían en Guadalajara pero ahora se realizarán en la Budapest, Hungría.



Esta justa tendrá lugar el próximo julio, por ello es que "Duva" precisa de recuperarse lo más rápido posible si es que pretende competir en su mejor nivel.

Frase:

"La conclusión o lo que aprendí es que ahora sé ver las competencias como una última oportunidad"

Cifra: 6 meses podría tardar la recuperación de Germán Sánchez

Dato:

De llegar a Tokio 2020, el jalisciense sumaría cuatro Juegos Olímpicos a su palmarés.