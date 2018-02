Entrenador ruso de curling rechaza doping: "Alexandr no es estúpido"

Pyeongchang

El entrenador ruso de curling Sergei Belanov rechazó hoy la sospecha de doping que pesa sobre Alexandr Krushelnitckii, ganador de la medalla de bronce en la disciplina mixta en los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang.

"Sería una tontería usar los mismos medios que causaron tanta polémica", afirmó hoy Belanov, entrenador del equipo femenino. "Un hombre joven e inteligente no haría esto, y Alexandr "no es estúpido", añadió el técnico.

De acuerdo a los medios rusos, en la muestra A del curler Krushelnitckii se encontraron rastros de la sustancia prohibida meldonium.

En la noche del domingo, el portavoz del equipo de Atletas Olímpicos de Rusia (OAR por sus siglas en inglés), Konstantin Vybornov, dijo a la prensa rusa que su delegación recibió una "notificación del COI sobre una posible infracción antidoping".

Vybornov explicó que la apertura de la muestra B debería hacerse hoy en Pyeongchang. "En cada situación, una muestra positiva daña la reputación de un atleta, de una asociación y de una nación deportiva", añadió el portavoz.

El resto de los integrantes del equipo ruso se mostró sorprendido con la noticia. "Ha caído como una tormenta sobre nosotros", afirmó Victoria Moiseeva, integrante del conjunto femenino que hoy perdió 11-2 con Suiza. "Nunca pensamos que esto podría pasar en el curling. Todos esperamos que la muestra B sea negativa".

De acuerdo a lo que informaron medios rusos, Krushelnitckii teme que el positivo se haya producido por la contaminación de una bebida por parte de algún integrante de su propio equipo durante los campos de entrenamiento previos a los Juegos.

"No me puedo imaginar que alguien pueda hacer eso y luego pueda dormir por la noche", afirmó Moiseeva. "Sabría que no sólo destruye la vida de una persona, sino de todo el país".