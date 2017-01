Mis caballos son mis piernas: Emiliano Gamero

Ciudad de México

Emiliano Gamero, rejoneador mexicano que fue captado golpeando a un caballo de su escuadra, en Durango, ofreció una disculpa pública por su actitud hacia el animal y recalcó que sus caballos son "mis piernas y el amor de mi vida".



Tras la lluvia de críticas que ha recibido tras la publicación del video, donde azota y patea a uno de sus caballos, el jinete capitalino publicó un video en donde "con el alma en la mano" le ofrece una disculpa al ejemplar maltratado.

"Este video lo hago muy arrepentido, me duele el alma, me duele el haber tomado una actitud tan tonta y reprobable. No tengo ningún motivo para justificarme y solo quiero pedirles una disculpa de corazón", dijo Emiliano en un principio.

Después se refirió al caballo agredido y a toda su escuadra en general:

"Con el alma en la mano le pido una disculpa a todos los caballos, a mi caballo, al cual lo agredí de una manera injustificable", agregó.

Además de referirse a su afición también respondió a todos aquellos que, con molestia, le han reclamado su actitud.

"Entiendo que estén furiosos y espero puedan perdonarme. No soy perfecto ni lo seré, pero sí recibí una gran lección. Mis caballos son mis piernas, son el amor de mi vida".