Eltiojohnny regresa a Las Américas con victoria

Ciudad de México

Después de una breve incursión por los Estados Unidos con participación en el Hipódromo del Mar y en la pista de Santa Anita Park, Eltiojohnny, ejemplar de Racing Corporation regresó al Ovalo de Sotelo de La Ciudad de México donde este viernes 9 de junio se llevó la estelar de la jornada de manera fácil. El atleta de cuatro años volvió a las manos del jinete Moisés González con quien ha logrado sus únicas victorias.

Yes You de Rancho La Soledad de Álvarez salió disparado apenas se abrieron las puertas del arrancadero, seguido por Roman Again de Cuadra Cocoyoc y Eltiojhonny de Rancing Corporation. El asedio de los perseguidores mermaron la fortaleza del puntero por lo que antes de bordear la última curva no soportó la presión.

Eltiojohnny con Moisés González comenzó a realizar su carrera por la parte externa y al iniciar la recta final ya era el amo del enfrentamiento. Su jinete le exigió y el caballo respondió. En los últimos metros ningún rival se le pudo acercar por lo que cruzó a cuatro cuerpos de su último perseguidor.

El hijo de Uncle Mo en Tamweel por Guich terminó los 6 ½ furlongs (mil 307.60 metros) en 1:18 1/5 para lograr su cuarta victoria en siete arrancadas. El entrenado por Alejandro Moreno Aparicio fue criado en Estados Unidos por Twin Creeks Farm, Tom Clark y Nancy Clark.

En la competencia el segundo lugar fue para Mr. Pai de Cuadra Mis 4 Amores, en tercero Roman Again de Cuadra Cocoyoc y en cuarto Coronel de XTT. Participaron además Fantochero de Cuadra San Jorge, Yes You de Rancho La Soledad de Álvarez y Huactzinco de Cuadra G.L.