Elisa López, la mexicana que está conquistando el Towerrunning

Ciudad de México

Elisa López es el nombre de la mexicana que está conquistando el Towerrunning, deporte que consiste en subir escalones de grandes edificios en el menor tiempo posible y ella ha logrado poner en los primeros lugares a nivel mundial a nuestro país luego de su gran desempeño.

Este tipo de competencias se realizan en más de 40 países, donde los runners de escaleras suben los principales edificios del mundo para obtener la mejor clasificación para la Towerrunning World Cup.

La primera carrera vertical que se tiene registro fue la que se realizó en el Empire State, en Estados Unidos en 1978, a partir de ese año cada 4 de febrero se lleva a cabo donde reúne a los mejores del orbe y para participar se necesita una invitación por parte del Comité Organizador, algo que López ya logró.

En entrevista para La Afición, Elisa aseguró que empezó en este deporte luego de sufrir una lesión en la rodilla: "Me invitaron a un entrenamiento en la Torre Latinoamericana y ahí me di cuenta que esto de subir escaleras era para mí, yo no podía correr ni hacer bicicleta más que subir escaleras, lo que me provocaba me daba emoción y me desafiaba".

Cabe señalar que López se prepara de gran forma para sus competiciones, hace bicicleta estática, levantamiento de pesas y obviamente practica en las escaleras.

Recientemente, la mexicana participó en la cuarta edición de La Verticale Torre Eiffel, donde tuvo que subir alrededor de mil 665 escalones, lo logró en tan solo 11:50 minutos y obtuvo el sexto lugar; además se convirtió en la primera mujer en la historia de nuestro país en subir en una competencia esta estructura de hierro.

"Fue una carrera muy emocionante, fue la primera vez que íbamos como país y como mujeres, la Torre te desafía demasiado, a diferencia de otros edificios corrí en la intemperie, nosotros normalmente corremos adentro por las escaleras de emergencia, en esta no hay escaleras de emergencia, fue de noche, estaba haciendo mucho frio llovía y las escaleras son diferentes, tiene secciones largas, secciones cortas con pasillos, desde el principio te emociona", aseguró.

Luego de participar en esta torre emblemática, reconoció que fue un gran reto ya que el vértigo es un factor al que se enfrentó: "Yo sentí que en las primera secciones yo volaba, me daba el aire por todos lados y tenía la sensación de que iba rapidísimo; a la tercera sección me empecé a cansar y en la recta final ahí fue cuando se me salió el corazón, fue una experiencia sumamente increíble".

Asimismo, recuerda con cariño su participación en el Shanghái Tower IVM, Maratón Vertical que se realizó en China, donde subió 119 pisos lo que significó 3 mil 398 escalones y logró el cuarto lugar.

Su próximo reto dentro de las escaleras será el Campeonato Mundial de Towerrunning que se llevará a cabo en Taipei el próximo 5 de mayo, donde participará en dos hits y tendrá que subir 35 pisos y después 91 pisos, lo que equivale a 2 mil 042 escalones: "Nosotros queremos quedar dentro del top 5, van las mejores atletas del mundo, va a ser una prueba difícil, el edificio es complicado, vamos a trabajar muy duro para llegar al 100 por ciento a esta competencia" afirmó.

Reconoció que una de sus máximas rivales es Dominika Wiśniewska-Ulfik, que logró el tercer lugar de la Verticale Torre Eiffel: "Es la competidora a la que más cerca puedo estar en cuanto a rendimiento y me voy a preparar de buena forma para conseguir el resultado deseado".

Por otra parte, López reconoció el apoyo que recibe por parte de la Federación Mexicana de Towerrunning, así como de la Federación Internacional y también por parte de su trabajo (es maestra de educación física) por permitirle ausentarse para competir.

Por último, aseguró que este es un gran deporte que te lleva a romper tus propios límites: "Este deporte es muy noble, no se necesita de grandes equipos para practicarlo, hay que tener una mejor calidad de vida, hay que hacer lo que te apasiona en la vida".