Lo sometió en el primero

La función de LUX Fight League en la Ciudad de México el pasado sábado contaba con una pelea entre el veterano Jorge López y Horacio Gutiérrez, quien fue retirado de la cartelera un día antes del evento por una condición médica. En su lugar entró Efraín Escudero, y la pelea se dio en peso pactado:

“Estoy en condición porque siempre estoy entrenando y por eso decidí tomar la pelea, y quiero agradecerle a mi oponente por aceptarla. Nos divertimos y dimos un round increíble”, comentó tras su aparición en la jaula.

Quedando poco más de un minuto del primer asalto, Escudero anotó un derribo y tomó la posición superior, desde donde lo conectó con los codos. López le dio la espalda, y ‘Hecho en México’ encajó un mataleón que terminó con la contienda con un segundo restante en el reloj.

“Sabíamos que iba a pasar, esta pelea no se iba a ir a los jueces. He estado entrenando muy fuerte, y cuando estoy motivado soy un peleador diferente”, finalizó Escudero, quien agradece no haber sufrido lesiones ya que tiene otro compromiso el próximo fin de semana en Dubai, con la promotora ACB.

