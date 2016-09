Conade niega acceso a medallista de oro paralímpico Eduardo Ávila

Ciudad de México

Ganar una medalla de oro en representación de México, en la justa paralímpica más grande del mundo, no es sinónimo de remuneración y reconocimiento, al menos así ha sido para el judoca Eduardo Ávila, quien se colgó el metal dorado en los pasados Juegos de Río y ahora sufre por que la Conade no le permite el acceso a sus instalaciones.

En entrevista con Ricardo Magallán, el deportista de 30 años calificó como una falta de respeto el que el organismo que se encarga de la preparación de atletas de alto rendimiento no lo deje ingresar a la que considera "su casa".

"Es una falta de respeto, mi casa es Conade, llevo viviendo ahí desde el 2007, instalado, entrenando y quiero estar en mi casa y me dicen que no, lo considero una falta de respeto bastante grande, siendo que vengo de representar a mi país dejando sudor, sangre y esfuerzo en el tatami, para que llegue y me digan que no puedes entrar", dijo Eduardo en una charla publicada en Facebook Live.

Hasta ahora, el judoca originario de la Ciudad de México desconoce los motivos por los que Conade lo ha marginado de sus instalaciones, y será hasta el lunes cuando le notifiquen si puede o no seguir entrenando ahí.

"Nunca me dijeron cual fue el motivo, pero vengo de representar a mi país, vengo de ganar (oro) y nunca en mi vida me habían negado un acceso las instalaciones de Conade. Me dijo la parte administrativa que hasta el lunes van a ajustar para que pueda entrar otra vez", comentó.

Por último, descartó que haya mala intención por parte del director del organismo, Alfredo Castillo.

"Sé que esto no es por parte de la cabeza de la Conade (Alfredo Castillo), son las personas que están abajo, son detalles y quien queda mal en ese momento pues es la cabeza", finalizó.