Quiero un duelo de máscaras con Ángel de Oro: Dragón Rojo

Ciudad de México

El general de los Revolucionarios, Dragón Rojo Jr. quiere regresar a las luchas estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre y es por eso que tiene como objetivo quedarse con la máscara del Ángel de Oro.

“Claro que me interesa un duelo por las máscaras, pero primero hay que ver si le resulta atractivo al aficionado, a la empresa; yo pienso que sí es atractivo, dos luchadores laguneros, hemos luchado por mi campeonato, es una vieja rivalidad que se ha estancado un poco, pero que esperemos estalle nuevamente”, reflexiona el otrora Diamante Negro.

Para el gladiador lagunero, no es necesario volver a exponer su fajín para acrecentar la rivalidad, pues ya lo defendió con éxito tres veces.

“Ya no me gustaría, pero donde manda capitán no gobierna marinero, lo que los jerarcas digan. Si se desarrolla la rivalidad preferiría un duelo directo por las máscaras.

Dragón Rojo se sincera ante los micrófonos y reconoce que los directivos de la empresa lo relegaron a planos intermedios porque perdió el piso.

“Tuve bajo rendimiento, lesiones, subí de peso, me la creí y pasa que sí se te sube el humo a la cabeza; dejé de entrenar, dejé el gimnasio y me pusieron un úbicate”, reflexiona.

Sin embargo, el luchador asegura que no le volverá a pasar y que pronto volverá junto con Los Revolucionarios a las luchas estelares.

“Me hace falta una máscara, ya tuve la de Mictlán, estoy preparado para volver a estelarizar carteles junto a mi tercia, pero no nos la creemos, ahora vamos a diario al gimnasio, no paramos de entrenar y esperamos que los jefes me den la oportunidad de estelarizar un cartel importante”, concluye.