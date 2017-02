Dragon Lee no pudo coronarse en Japón

Ciudad de México

Hiromu Takahashi ganó una batalla en la eterna rivalidad ante Dragon Lee, pues dio cuenta de él en el evento 'The New Beginning de la New Japan, donde se enfrentaron por el Campeonato Semicompleto IWGP.

El menor de los Muñoz cerró su gira por Japón con esta derrota, para la que el ex Kamaitachi requirió unos 18 minutos de batalla, tiempo en el que logró conectar con un 'Time Bomb', del que el mexicano no se pudo levantar.

Dragon Lee aseguró que no descansará hasta quitarle el cinturón a su odidado enemigo.