Las dos Coreas no desfilarán juntas en apertura de Juegos Paralímpicos

Corea del Sur

Contrariamente a la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Pyeongchang, el mes pasado, las dos Coreas no desfilarán juntas en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, el viernes, anunció el patrón del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons.

Pese a la distensión espectacular observada entre las dos Coreas con ocasión de los Juegos, que concluyeron hace casi dos semanas, el símbolo de un desfile común de las dos delegaciones no tendrá por tanto continuación. Las dos Coreas habían desfilado juntas en las ceremonias, de apertura y clausura, de los Juegos Olímpicos.

Después, varias señales de distensión habían acompañado a los Juegos, como la llegada de altos responsables norcoreanos y de la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Tras los Juegos, altos responsables surcoreanos acudieron a Corea del Norte y los dos países, técnicamente todavía en guerra, decidieron reunirse a finales de abril, en una cumbre histórica.

Las dos Coreas debían en un principio reeditar el desfile común en los Juegos Paralímpicos, pero las negociaciones fracasaron por un problema con la bandera.

La delegación norcoreana deseaba que figuraran las islas Dokdo, controladas por Seúl pero reivindicadas por Tokio bajo el nombre de Takeshima. Pero durante los Juegos de Invierno, un episodio reavivó las tensiones entre Seúl y Tokio en ese tema. En un entrenamiento del equipo reunificado de Corea en hockey sobre hielo femenino, apareció una pancarta con un punto azul que representaba a estos islotes, provocando la ira de Japón.

Seúl decidió entonces no utilizar más esta versión de bandera donde figuran esas islas. Según el comité paralímpico surcoreano, Corea del Norte "no puede aceptar el hecho de que no sea permitido mostrar las islas Dokdo en la bandera unificada".

El presidente del CPI dijo estar "decepcionado" por esta decisión de no desfilar juntas las dos Coreas en la ceremonia del viernes.

"Aunque estamos decepcionados, respetamos la decisión de los dos comités, que han estimado que desfilar de forma separada sería lo mejor para las dos partes", explicó Andrew Parsons en una rueda de prensa.