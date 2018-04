Las dos Coreas tratarán de desfilar juntas en los Juegos de Asia

Seúl, Corea

Las dos Coreas se comprometieron a trabajar para desfilar juntas de nuevo en la inauguración de los Juegos de Asia que se celebran este verano en Indonesia en el marco de acercamiento que viven ambos países.



El ministro norcoreano de Deportes, Kim Il-guk, y su homólogo surcoreano, Do Jong-whan, se comprometieron a seguir potenciando los intercambios deportivos entre los dos países, técnicamente aún en guerra.



Do, que también es ministro de Cultura, se encuentra de visita en Pyongyang encabezando a una delegación de músicos surcoreanos que actuó el domingo en la capital norcoreana y volverá a hacerlo el martes.



Kim y Do se comprometieron a celebrar próximas reuniones para tratar temas específicos de intercambio deportivo, entre ellos la posibilidad de desfilar bajo una bandera unificada en la apertura de los Juegos de Asia que se celebran a partir del 18 de agosto en Yakarta y Palembang.



Ambas Coreas ya desfilaron juntas, por primera vez en 12 años, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que tuvieron lugar en el condado surcoreano de PyeongChang el pasado mes de febrero.



PyeongChang 2018 ha sido la principal plataforma empleada para impulsar el acercamiento y el intercambio de emisarios entre Seúl y Pyongyang.



Como resultado de este deshielo se han logrado convocar dos históricas cumbres para tratar la posible desnuclearización del régimen norcoreano.



En la primera de ellas, el líder norcoreano se reunirá el 27 de abril en la frontera entre ambos países con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en lo que supondrá el primer encuentro intercoreano de líderes en 11 años.



"Sería magnífico poder celebrar reuniones de trabajo para tratar acuerdos específicos tras la cumbre de abril. Espero que el deporte pueda abrir el camino a la reconciliación intercoreana", dijo Do, según el reporte recogido por la delegación de periodistas surcoreanos que ha viajado también a Pyongyang.



En el marco de este giro del panorama diplomático en torno a la península coreana, Kim Jong-un celebrará también en mayo -en un lugar y fecha aún por determinar- una cumbre con el presidente de EEUU, Donald Trump, una histórica cita que supondrá el primer encuentro en la historia entre mandatarios de ambos países.