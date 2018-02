Una persona que es gay no es mala: Doris del Moral

Ciudad de México

En el deporte, la diversidad sexual es un tema que no ha sido tan explorado en México y el mundo en general. El ‘salir del closet’, no es algo muy común en nuestro país, como se ha vuelto en Estados Unidos, debido a las presiones de patrocinadores y el mismo entorno. Eso es algo que Doris del Moral Rosique, patinadora de velocidad, espera que cambie pronto.

“Una persona que es gay no es mala, ama de forma diferente y eso no tiene que ver con su calidad como ser humano y cómo es como persona”, señaló para La Afición la ex competidora del reality show Exatlón, abiertamente homosexual y quien considera que es importante que las personas no se avergüencen de sus preferencias.

Precisamente ella fue protagonista de una polémica alrededor del programa, cuando muchos aseguraron que, cuando hablaban de situaciones sentimentales, la producción cortó los diálogos donde hablaba de su novia. Un tema que ella desconoce si sea cierto, debido a que apenas está viendo los capítulos.

“Estando ahí (en Exatlón) no tenemos conocimiento de nada de lo que sucede en el programa, de lo que pasa afuera, de quienes lo ven, la magnitud”, explicó Doris. “No sé porque dicen que me censuraron si siempre hablé de mi relación, de mi pareja, no sentí ningún tipo de censura, no me dijeron: ‘no te vamos a poner a tu novia’, o que no hablara con ella, sino al contrario, no me dijeron que no platicara nada” detalló.

Doris inició a patinar desde los 12 años de edad. Su acercamiento a la actividad física, le permitió llegar lejos en el programa, del que jamás se imaginó formar parte debido a la alta demanda del mismo. E incluso se convirtió en una de las favoritas del público.

“El trabajo físico fue fundamental, el patinar y hacer ejercicios de velocidad, resistencia y fuerza me ayudaron para poder llegar hasta donde llegué”, comentó la patinadora, retirada desde hace poco más de un año por situaciones que la desmotivaron, además de considerar que sería difícil vivir de este deporte, que no goza de tanto apoyo financiero. “Hay muchísimas cosas en el deporte mexicano que a veces desilusionan a los deportistas. A mí me pasaron varias de esas, como estar en el segundo lugar a nivel nacional, pero llevar a una concentración a un cuarto o quinto lugar, esas cosas no me gustaron”.

Para ella, la experiencia vivida en el Exatlón fue una de las mejores, al destacar el trabajo en equipo y los frutos obtenidos con cada reto ganado. ”Me llevo todo lo bueno, todo lo malo lo dejo ahí, lo malo ya pasó y que allá se quede”, dijo en referencia a una lesión que sufrió en diciembre, la cual la dejó triste al no poder ayudar a su equipo, al grado que el apoyo lo tuvo que dar desde las gradas por un tiempo.

La popularidad del programa ha inspirado a la juventud mexicana a hacer actividad física. Esto es algo de lo que Doris está consciente, e incluso dice que ha sido invitada a ver ‘exatlones’ en Tabasco, el estado donde ella radica.

“Es bueno porque estamos fomentando el deporte, estamos haciendo bases en los niños, que se ilusionen y practiquen. Es muy bonito (ser una inspiración), para niños de 5, de 10 años y muchachos de 16 o 15”.

Sobre su futuro, Doris asegura que regresará a las pistas de patinaje, pero esta vez en calidad de coach, así como un proyecto para fomentar el deporte en los jóvenes. “Voy a regresar a las clases de Chocopatines, que es mi club en Tabasco. Tenemos clases de intermedia y profesional abiertas al público. Además, estoy ideando una asociación para ayudar a los niños de bajos recursos, comunidades para ayudarlos a fomentar el deporte. Ya sea regalando un balón, ayudando con una o que tengan donde entrenar”.

AFICIONADA AL AMÉRICA Y DIEGO LAINEZ

Doris admitió que, de no haberse dedicado al patinaje, el futbol hubiera sido el deporte que le hubiera gustado desarrollarse. Americanista de corazón, la chica de 22 años de edad aseguró que conoce a Diego Lainez, ya que ambos estudiaron en la misma escuela y que Mauro Lainez, hermano del jugador azulcrema, fue su compañero de clases.

“Él (Diego Lainez) iba en la primaria y yo en la secundaria; lo veía jugar mucho. Es un excelente atleta, tiene una habilidad y destreza nata con la pelota”.

Inclusive, expresó su gusto por ver el crecimiento de la Liga MX Femenil, la cual considera una “grandiosa idea” y espera ir a ver un partido pronto. “He visto videos donde hacen chilenas y dominadas mejor que un hombre”, puntualizó, en referencia al nivel de las jugadoras en el balompié nacional.